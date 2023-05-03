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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس بافتتاح جلسات الحوار الوطنى رسالة طمأنة للمصريين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل انطلاق جلسات وفعاليات الحوار الوطني تمثل بداية لمرحلة جديدة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة القائمة علي التعددية الحزبية والسياسية وتقبل الرأي والرأي الآخر، شعارها مساحة مشتركة من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.

وأوضح رزق أن كلمة الرئيس اليوم فتحت الباب أمام حوار وطنى حقيقي وشامل وأكد في كلمته علي أن الدولة تستمع للتوصيات والمخرجات وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيلها مثمنا اطلاق حوارا وطنيا برعاية رأس الدولة نفسه بهذه الجدية والجاهزية.

وأضاف "رزق"، أن كافة الإعدادات والتجهيزات التي تمت منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تؤكد جدية الدعوة الذي دعا إليه الرئيس، وحرصه على مشاركة جميع طوائف وفئات المجتمع في مناقشة قضايا الوطن ومواجهة التحديات في ظل الجمهورية الجديدة.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الحوار الوطني جاء لمد جسور التواصل، وفتح الآفاق للمشاركة الوطنية الفعالة، والاستماع إلى رؤى المواطنين حول القضايا المختلفة، مشيدًا بحالة التعاون والتكامل المثمر بين مؤسسات الدولة والقوى السياسية المختلفة، من أجل إنجاح هذا الحوار.

ولفت "رزق"، إلى أن كلمة الرئيس السيسى المستمرة بشأن الحوار الوطني تبعث رسالة طمأنة للمواطنين بمستقبل مصر وقدرتها على مواجهة جميع التحديات، بالتزامن مع استمرار الدولة فى استكمال مشروعاتها ومبادراتها، التي تؤكد أن تلك المرحلة الصعبة من عمر الوطن ستمر وأن مصر على الطريق الصحيح.

السيسي الحوار الوطني حزب مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي حوار وطني

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