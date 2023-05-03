لعدم السرحان في المذاكرة.. احرص على هذه الكلمات للحفظ وعدم النسيان

دعاء لعدم السرحان في المذاكرة، قدم عدد من العلماء مجموعة من النصائح والأدعية يستحب تكرارها قبل وبعد المذاكرة، مع أهمية التركيز وأن يضع الطالب المذاكرة نصب عينية ولا يترك عقله يفكر في أي شيء آخر، وفيما يلي دعاء لعدم السرحان في المذاكرة.

ويقول الطالب في دعاء عدم السرحان في المذاكرة:

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، افتح علي فتوح العارفين بفضلك.

-اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

-اللهم يا من قلت وقولك الحق (وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّـهُ)، اجعلني من عبادك المتقين، وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علمًا وعملًا وفقهًا وإخلاصًا في الدين.

.اللهم اجعل قلوبنا مساجد مابين ساجد وراكع وخاشع وشاكر وتولنا بما توليت به الاوائل واجعلنا ممن قلت فيهم ثلة من الاولين وثلة من الاخرين.

-اللهم يا حي يا قيوم، رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم، وارزقني الحكمة والمعرفة والعلم وثبات الذهن والعقل والحلم.

دعاء المذاكرة والحفظ وعدم النسيان

دعاء المذاكرة والحفظ وعدم النسيان، يستحب أن يحرص الطالب على قراءة القرآن قبل المذاكرة ولو بقدر بسيط وآية الكرسي ثم يدعو بما ورد من أدعية المذاكرة والحفظ وعدم النسيان حتى يكلل الله عز وجل جده في المذاكرة بالاستيعاب والتوفيق، ونصح الكثير من المشايخ طلاب العلم بأهمية الدعاء حتى يربت الله على قلوبهم ويشعرون بالاطمئنان وقت المذاكرة، دعاء المذاكرة والحفظ وعدم النسيان.

ويقول في دعاء المذاكرة والحفظ وعدم النسيان اللهم ارزقني قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن.

- اللهمّ اجعل لي نورًا، وفي قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي شعري نورًا، وفى عظامي نورًا، وفى دمي نورًا، ونورًا من خلفي، ونورًا من أمامي، ونورًا عن يميني، ونورًا عن شمالي، ونورًا من تحتي، ونورًا من فوقي، اللهمّ زدني نورًا، واجعل لي نورًا.

اللهم فى أدم علينا عين عنايتك وأحيي قلوبنا بنورك وأقمنا بشهودك وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك ، ولاتكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولاأقل من ذلك ، وألزم قلوبنا تقواك وارزقنا خشيتك كأننا نراك ، وجدد في قلوبنا الوعي واليقظة واطرد عنها يامولانا الران والغفلة حتى نلقاك وانت راض عنا بفضلك وكرمك يالله.وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

– اللهم استودعك ما أتعلمه، فردّه إليّ عند حاجتي إليه، ولا تنسينه يا ربّ العالمين. اللهم إنّي أستودعك ما قرأت، وما حفظت، وما تعلمت، فردّه إليّ عند حاجتي إليه، إنّك على كلّ شي قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

– اللهم إنّي توكّلت عليك، وسلمت أمري إليك، ولا منجى ولا ملجأ إلا إليك. ربّ أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً.

– اللهم افتح عليّ فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وذكّرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام.

– اللهم نوّر بالكتاب بصري، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنّه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الرّاحمين.

– ربّ اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واحــلل عقـدةً من لساني، يفقهوا قولـي، بسم الله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا أرحم الرّاحمين.

– لا إله إلا انت سبحانك إنّي كنت من الظالمين، يا حيّ يا قيّوم، برحمتك أستغيث، ربّ إنّي مسّني الضّر وأنت أرحم الرّاحمين.

دعاء المذاكرة والحفظ

دعاء المذاكرة والحفظ، نصح العلماء بأهمية الالتجاء إلى الله عز وجل بالدعاء بأي صيغة مشروعة كأن يقول ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري ، وقال تعالى في كتابه الكريم وَلاَ تَقْولَنّ لِشَيْءٍ إِنّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلاّ أَن يَشَآءَ اللّهُ وَاذْكُر رّبّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىَ أَن يَهْدِيَنِ رَبّي لأقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (24)» من سورة الكهف.

كما يستحب في دعاء المذاكرة والحفظ أن يردد الطالب ذكر الله في قوله بسم الله لأنّ التسمية مشروعة في ابتداء كلّ عمل مباح وفيها بركة واستعانة بالله وهي من أسباب التوفيق .

-اللهم إنّي أسالك فهم النّبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقرّبين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كلّ شي قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

- اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر، ونيلًا لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم.

-اللهم افتح عليّ فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وذكّرني ما نسيت وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنّه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الرّاحمين.

-اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون قل لأحلامنا كوني.

- اللهم افتح عليّ فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وذكّرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام.

- ربّ اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واحــلل عقـدةً من لساني، يفقهوا قولـي، بسم الله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الرّاحمين.

- لا إله الا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين، يا حيّ يا قيّوم، برحمتك أستغيث، ربّ إنّي مسّني الضّر وأنت أرحم الرّاحمين.

- اللهم يا جامع النّاس في يوم لا ريب فيه اجمع عليّ ضالتي.

-اللهمّ أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم وثبات العقل والذهن والذاكرة بحق قولك: «الرَّحْمَـنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ، الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ».