بعد موافقة النواب.. 1500 جنيه بدل مخاطر لأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية

يتساءل العديد من الموظفين العاملين بالمهن الطبية عن تفاصيل بدل المخاطر الطبية، لاسيما بعد موافقة النواب على مشروع قانون المهن الطبية في مجموعه.

طبقًا لنص المادة 17 من مشروع القانون، يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون شهرياً "بدل مخاطر مهن طبية"، وفقاً للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر:



- 2000 جنيه للأطباء البشريين.

- 1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.

- 1500 جنيه لأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية.

- 1500 جنيه لأخصائيي التمريض العالي والكيمائيين والفيزيقيين.

- 1350 جنيها للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

تجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب سوف يستكمل مناقشة قانون المهن الطبية في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين لإقرار القانون بصفة نهائية .



وجاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المهن الطبية، في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية أو تمريض والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات).