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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

10 غارات إسرائيلية تضرب مناطق متفرقة في غزة.. وسقوط ضحايا في استهداف سيارات وخيام نازحين

غزة
غزة
محمد البدوي

أفاد يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من قطاع غزة، بأن الطائرات المروحية والطائرات المسيّرة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شنت نحو 10 غارات على مناطق متفرقة في القطاع منذ اليوم، في ظل استمرار التصعيد العسكري.

أحدث الغارات

وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي على قناة القاهرة الإخبارية، أن أحدث الغارات استهدفت سيارة مدنية بالقرب من منطقة السرايا وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين، مشيرًا إلى أن الضحايا وصلوا إلى المستشفيات في أشلاء متفحمة بعد إصابة المركبة بصاروخين على الأقل أطلقتهما طائرة مسيّرة.

اعتماد العديد من النازحين

وأضاف أن غارة أخرى استهدفت خيمة تؤوي نازحين في شارع الثورة بحي الرمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد طفل وشاب كانا يحفران بئرًا بجوار الخيمة، في ظل تضرر البنية التحتية واعتماد العديد من النازحين على حفر آبار لتوفير المياه.

مناطق في القطاع

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن غارة إضافية استهدفت مركبة عند المدخل الشرقي لمدينة دير البلح من جهة شارع صلاح الدين، وأسفرت عن استشهاد شقيقين، فيما تعرضت خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس لقصف إسرائيلي، ضمن سلسلة الغارات التي طالت عدة مناطق في القطاع.

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