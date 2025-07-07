مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية

تصل بطولة كأس العالم للأندية 2025 إلى مرحلة الحسم، حيث تنطلق منافسات الدور نصف النهائي وسط ترقب جماهيري كبير لمباراتين من العيار الثقيل تقامان على ملعب "ميتلايف ستاديوم" في نيوجيرسي، ضمن النسخة الموسعة المقامة على الأراضي الأمريكية والممتدة حتى 13 يوليو الجاري.

الثلاثاء: فلومينينسي × تشيلسي – صراع البرازيل وإنجلترا

يبدأ نصف النهائي بمواجهة لاتينية أوروبية مشتعلة، تجمع بين فلومينينسي البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي في العاشرة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

فلومينينسي حجز مقعده في نصف النهائي بعد تجاوز الهلال السعودي بنتيجة 2-1، معتمدًا على صلابته الدفاعية وخبرة نجومه في الحسم.

أما تشيلسي، فخاض معركة شرسة أمام بالميراس ونجح في خطف الفوز بنفس النتيجة 2-1، ليتأهل إلى مربع الكبار.

الأربعاء: ريال مدريد × باريس سان جيرمان – قمة أوروبية بلمسة مجنونة

وفي الليلة التالية، تتحول الأنظار إلى مواجهة كروية فاخرة بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، عند العاشرة مساء الأربعاء.

ريال مدريد انتزع فوزًا مثيرًا من بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد عرض هجومي مميز.

في المقابل، واصل باريس سان جيرمان عروضه القوية بقيادة المغربي أشرف حكيمي، وأطاح بعملاق ألمانيا بايرن ميونيخ بثنائية نظيفة.

القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية

يمكن للجماهير متابعة مباريات نصف النهائي عبر شبكة DAZN، الناقل الرسمي والحصري لمنافسات مونديال الأندية 2025.

تعد مواجهتا نصف النهائي بمثابة نهائي مبكر في البطولة، حيث تلتقي مدارس كروية متنوعة، ويشتعل الصراع على اللقب العالمي في نسخة تاريخية تشهد للمرة الأولى مشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات.