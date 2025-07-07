قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تخطر اللجان النوعية بالنواب بسحب مشروع قانون تنظيم المراكز الطبية المتخصصة
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس .. ترقبوها هنا قريباً
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص أعلى صحراوي أطفيح
برشلونة يرفض الاستسلام في سباق ضم نجم ليفربول
موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2025
سقوط البوجي الخلفي.. السكة الحديد تكشف تفاصيل خروج قطار قويسنا عن القضبان
الشاباك الإسرائيلي يفتح تحقيقا ضد 25 شبكة تجسس لصالح إيران
كلاب الريتش مولعين الدنيا.. أرملة إبراهيم شيكا تعلن صلحها مع والدته
القضاء الإداري تُلزم نقابة المحامين بصرف الزيادة السنوية لمستحقي المعاش
وزير الري: حماية الشواطئ أولوية لمصر.. ومشروعاتنا تستخدم حلولًا طبيعية منخفضة التكلفة
لبحث التعاون.. مدبولي يلتقي رئيس الأوروجواي علي هامش قمة بريكس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية

ريال مدريد
ريال مدريد
حمزة شعيب

تصل بطولة كأس العالم للأندية 2025 إلى مرحلة الحسم، حيث تنطلق منافسات الدور نصف النهائي وسط ترقب جماهيري كبير لمباراتين من العيار الثقيل تقامان على ملعب "ميتلايف ستاديوم" في نيوجيرسي، ضمن النسخة الموسعة المقامة على الأراضي الأمريكية والممتدة حتى 13 يوليو الجاري.

 الثلاثاء: فلومينينسي × تشيلسي – صراع البرازيل وإنجلترا

يبدأ نصف النهائي بمواجهة لاتينية أوروبية مشتعلة، تجمع بين فلومينينسي البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي في العاشرة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

فلومينينسي حجز مقعده في نصف النهائي بعد تجاوز الهلال السعودي بنتيجة 2-1، معتمدًا على صلابته الدفاعية وخبرة نجومه في الحسم.

أما تشيلسي، فخاض معركة شرسة أمام بالميراس ونجح في خطف الفوز بنفس النتيجة 2-1، ليتأهل إلى مربع الكبار.

 الأربعاء: ريال مدريد × باريس سان جيرمان – قمة أوروبية بلمسة مجنونة

وفي الليلة التالية، تتحول الأنظار إلى مواجهة كروية فاخرة بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، عند العاشرة مساء الأربعاء.

ريال مدريد انتزع فوزًا مثيرًا من بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد عرض هجومي مميز.

في المقابل، واصل باريس سان جيرمان عروضه القوية بقيادة المغربي أشرف حكيمي، وأطاح بعملاق ألمانيا بايرن ميونيخ بثنائية نظيفة.

 القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية

يمكن للجماهير متابعة مباريات نصف النهائي عبر شبكة DAZN، الناقل الرسمي والحصري لمنافسات مونديال الأندية 2025.

 

تعد مواجهتا نصف النهائي بمثابة نهائي مبكر في البطولة، حيث تلتقي مدارس كروية متنوعة، ويشتعل الصراع على اللقب العالمي في نسخة تاريخية تشهد للمرة الأولى مشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات.

كأس العالم للأندية مواعيد مباريات كأس العالم للأندية ريال مدريد فلومينينسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 6 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

إدوارد

خبيت عن ولادي| إدوارد يكشف مفاجأة عن إصابته بالسرطان

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء.. هل أنت منهم؟

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء الموظفين.. هل أنت منهم؟

مها الصغير تسرق عمل فني

متهمة بسرقة لوحة فنانة دنماركية..مها الصغير في موقف محرج ومنى الشاذلى تبرئ نفسها

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الاثنين 7 يوليو 2025

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الإثنين 7 يوليو 2025

الايجار القديم

تشريعية النواب: نسبة الإيجارات القديم تتراجع.. وتوقيت القانون الجديد حساس

ارتفاع درجات الحرارة

أبو اللهاليب حضر.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة ورطوبة خانقة

ترشيحاتنا

إنتر ميامي

صديق ميسي على رادار إنتر ميامي الأمريكي

الغندور

خالد الغندور يهاجم لاعب الزمالك بعد التصرف الأخير:مبحبش الدلع

الزمالك

مدحت شلبي يكشف طلب نجم الزمالك الانتقال إلى بيراميدز

بالصور

أصغر سيارة كهربائية من تويوتا بمواصفات سوزوكي ولاندكروزر.. شاهد

تويوتا
تويوتا
تويوتا

سرطان الرئة يبدأ في صمت.. وحسام موافي يكشف العلامات

حسام موافي
حسام موافي
حسام موافي

نشرة المرأة والمنوعات.. من حظك اليوم لروتينك الجمالي وأيهما أفضل لإنقاص الوزن الأرز أم الخبز

اصفرار الأسنان.. الأسباب والحلول
اصفرار الأسنان.. الأسباب والحلول
اصفرار الأسنان.. الأسباب والحلول

طريقة مبتكرة لعمل العاشوراء ..صور

طريقة مبتكرة لعمل العاشوراء
طريقة مبتكرة لعمل العاشوراء
طريقة مبتكرة لعمل العاشوراء

فيديو

ارملة شيكا

كلاب الريتش مولعين الدنيا.. أرملة إبراهيم شيكا تعلن صلحها مع والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد