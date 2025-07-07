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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدحت شلبي يكشف طلب نجم الزمالك الانتقال إلى بيراميدز

الزمالك
الزمالك
علا محمد

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن رغبة محمد صبحي، حارس مرمى، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الانتقال لصفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وقال مدحت شلبي، في تصريحات ببرنامج يامساء الأنوار، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر2»: "محمد صبحي، عايز يروح نادي بيراميدز، في الانتقالات الصيفية الجارية".


وأضاف: "الزمالك يرحب برحيل محمد صبحي، لنادي بيراميدز لأنه يرغب في التعاقد مع محمود صابر ومحمو زلاكة، لاعبا الفريق السماوي".

وختم: "سيتم حسم مصير محمد صبحي، بشأن انتقاله لبيراميدز من عدمه خلال الأيام المقبلة".


وجه محمد العدل، رئيس قناة النادي الأهلي السابق، هجومًا على المعلق الرياضي مدحت شلبي، خلال تعليق الأخير على أحداث مباراة الهلال ضد فلومينينسي المقامة حاليًا في كأس العالم للأندية.

وكتب محمد العدل، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: “مدحت شلبي التحيز في أعلى صوره وأنا معاه فى التحيز.. بس بلاش تعدى التحيز لحاجات تانية”.

الإعلامي مدحت شلبي محمد صبحي حارس مرمى الزمالك بيراميدز الانتقالات الصيفية

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