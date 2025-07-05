رئيس قناة النادي الأهلي السابق يهاجم مدحت شلبي

وجه محمد العدل، رئيس قناة النادي الأهلي السابق، هجومًا على المعلق الرياضي مدحت شلبي، خلال تعليق الأخير على أحداث مباراة الهلال ضد فلومينينسي المقامة حاليًا في كأس العالم للأندية.

وكتب محمد العدل، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: “مدحت شلبي التحيز في أعلى صوره وأنا معاه فى التحيز.. بس بلاش تعدى التحيز لحاجات تانية”.

وتولى مدحت شلبي التعليق على أحداث مباراة الهلال وفلومينينسي في دور ربع نهائي كأس العالم للأندية، على شاشة mbc masr 2، وأشارت النتيجة إلى تأخر الزعيم بهدفين مقابل هدف.

وتغنى مدحت شلبي بفريق الهلال كونه الفريق العربي الوحيد المتأهل لدور ربع نهائي كأس العالم للأندية، ويقدم مستويات رائعة طوال البطولة.