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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير عن عبدالله السعيد: حامل مشرف لراية الزمالك بعد شيكا

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير منشوراً بشأن نجم الزمالك عبدالله السعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:"كده اطمنت إننا ماشيين صح .. الاسطورة عبدالله السعيد جدد للزمالك سنتين وبكده هيختم حياته بتشيرت الزمالك .. مبروك علينا حامل مشرف لراية الزمالك بعد شيكا ".

وكان الدردير قد أشاد بـ اللاعب عبدالله السعيد نجم الزمالك، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير: "حقيقي يا بختنا بـ عبدالله  السعيد والله".

وكشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن عبد السعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: "جون إدوارد ينجح في الاتفاق مع عبدالله السعيد على تخفيض طلباته المالية بالحصول على 20 مليونا في الموسم الأول و 15مليونا في الموسم الثاني".

وكان قد كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن قيمة توقيع وتجديد عقد نجم نادي الزمالك عبدالله السعيد .

وكتب الإعلامي مهيب عبد الهادي :"مجهود كبير من جون إدوارد في التجديد لعبدالله السعيد.. اللاعب يوقع بـ 20 مليون في الموسم الأول.. 15 مليونًا في الموسم الثاني".


وكان قد قال عبدالله السعيد في تصريحات عبر قناة “إم بي سي مصر2: “شيكابالا من أحرف اللاعبين الذين شاهدتهم في كرة القدم، لاعب عنده موهبة كبيرة وكلنا كنا نتمنى نلعب معه منذ الصغر”.

وأضاف: “حزين إن الكرة المصرية ستفقد نجمًا كبيرًا مثله، متعنا كثيرًا ولعبت معه سنة ونصف وهو يمثل قيمة كبيرة عند جماهير الزمالك، وأتمنى له التوفيق”.

وتابع: “شيكابالا لعبت معه من زمان وإحنا أخوات، وهو من اللاعبين الجاديين”.

وأتم السعيد حديثه: “الحمل هيبقى صعب علينا بعد اعتزال شيكابالا، لأن لما بيبقى معاك حد من نفس جيلك ونشيل مع بعض غير لما تكون لوحدك”.

وعن مستقبله مع الزمالك علق عبدالله السعيد قائلا: “حتى الآن أنا مازلت جالس على البحر”.

وأعلن محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

عبدالله السعيد الزمالك الدردير

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