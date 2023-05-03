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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. عمرو موسى: آن الأوان لإغلاق ملف المحبوسين احتياطيا بشكل كامل

عمرو موسى
عمرو موسى

وجه عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور المصري، الشكر لمجلس الحوار الوطني عـلى توجيه الدعوة للمشاركة في جلسات الحوار الوطني، قائلا: "أشارك باعتباري عضو لجنة الخمسين وكمواطن منشغل بأمر هذا البلد في تلك المرحلة الحساسة التي تؤثر في التطورات العالمية وتؤثر فيه".

قال عمرو موسى، في المؤتمر الصحفي المنعقد الان، على هامش انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني، "آن الأوان لإغلاق ملف المحبوسين احتياطيا بشكل كامل، لافتا إلى أنه يجب إعداد الناس لمستقبل أفضل".

وأضاف أن نتائج هذا الحوار يجب كذلك أن يكون البرلمان على علم واطلاع بكل ما جرى رسميا في هذا الحوار، مشيرا إلى أن الحوار قائم في كل مكان في مصر فالجميع يتحدث.

وتابع: هناك مسارات وجسور تبنى ومعالجة لوضع العشوائيات والتي لم تكن موجودة في القاهرة وحسب وانما في كل منطقة بمصر ويجب التعامل معها والتي منها عشوائيات القبح والاعتداء على جمال المدن.

وأردف بالقول: أود أن أشير إلى مبادرة الامام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب والتي قال فيها إن الوقت حان لحوار سني شيعي تحت عباءة الأزهر للقضاء على تلك الفجوة.

وتابع: أول من أثار قضية تجديد الفكر الديني هو الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وانطلقت قبل قليل، بحضور رئيس الوزراء  الدكتور  مصطفى مدبولي، أولى جلسات الحوار الوطني، والتي تجمع كافة شركاء الوطن من رجال السياسة والرياضة والفن والاقتصاد وغيرها من الفئات.

وبدأت الجلسة الأولى بكلمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المشاركين في الحوار الوطني مؤكدا أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية وأن الهدف هو الاتفاق على ما يحقق أحلام المصريين.

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