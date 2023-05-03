إزالة 38 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الأولى من الموجة 21 بالإسماعيلية

تفقد شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، تنفيذ إزالة التعديات؛ تطبيقا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة، موجههًا بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدِّي بكل حزم لكافة أشكال التعدِّي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية لإزالة كافة أشكال التعدِّي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ومع بداية انطلاق الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز والمدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة ٣٨ حالة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة بمساحة ٦٧٢٠٠ متر مربع بولاية الزراعة عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء.

وعلى الفور تم إزالة كافة الحالات السابق ذكرها وذلك بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجَّه "بشارة " رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدِّي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

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