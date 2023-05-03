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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لذيذة وغير مكلفة .. طريقة عمل السينابون

صدى البلد

إذا كنتي من محبي المعجنات  الخفيفة الحلوة نقدم لكي اليوم طريقة عمل السينابون
مقادير العجينة:
خميرة : ملعقتان صغيرتان ونصف
حليب : كوب (دافئ)
سكر : ثلث كوب
الزبدة : نصف كوب
البيض : 2 حبة
ملح : ملعقة صغيرة
طحين : 4 اكواب
- مقادير الحشو :
الزبدة : ثلث كوب
السكر البني : كوب
القرفة : ملعقتان كبيرتان (مطحونة)

- للتزيين
٦حبات جبن كيري او اي جبن اكواب
ربع كوب حليب مكثف محلي فانليا
٣ معالق حليب
طريقة التحضير
1. اخلطي الخميرة مع الحليب الدافئ في وعاء وأضيفي ملعقتين كبيرتين سكر واتركي المزيج لمدة 5 دقائق.

2. أضيفي لخليط الخميرة السكر والزبدة والملح والبيض والطحين واعجني باليد أو بالعجانة حتى تتكون عجينة غير ملتصقة.

3. اصنعي كرة كبيرة من العجينة وغطيها واتركيها لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

4. رشي على سطح المطبخ القليل من الطحين ومدي العجينة بسماكة ¼ انش.

5. سخني الفرن على حرارة ١٨٠

6. لتحضير الحشو: اخلطي السكر البني والقرفة في وعاء.

7. ووزعي الزبدة على العجينة الممدوة ثم وزعي خليط السكر والقرفة فوقها.

8. لفي العجين بحرص على شكل رول.

9. قطعي العجين بواسطة سكينة حادة إلى دوائر بسماكة انش.

10. ادهني صينية الفرن بالزبدة وضعي العجينة الملفوفة فيها وأدخليها الفرن المجهز لمدة 14 دقيقة حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.

11. للتزيين: اخلطي الجبن مع الحليب المكثف والفانليا والحليب السائل لتحصلي علي قوام كريمي سميك

12. ارفعي الرولات من الصينية واتركيها لتبرد مدة 5 دقائق ثم وزعي خليط التزيين علي الوجه وقدميها دافئة.

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