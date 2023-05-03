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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ورشة عمل بالسعودية لتطوير كرة القدم في غرب أسيا

صدى البلد

استضافت المملكة العربية السعودية، وتحديداً في العاصمة الرياض، ورشة عمل استمرت ثلاثة أيام وشاركت فيها الاتحادات الوطنية الأعضاء الاثنا عشر في منطقة غرب آسيا بهدف رسم معالم التطور المستقبلي للعبة كرة القدم ووضع الخطط الخاصة ببرنامج FIFA Forward 3.0. 

وتأتي هذه الورشة بعد  التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم في غرب اسيا وأخرها إستضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022 ، كما أذهل المنتخب السعودي نظيره الأرجنتيني وفاز عليه في مباراة أسطورية انتهت بالهزيمة الوحيدة للمنتخب الذي تُوِّج لاحقاً باللقب العالمي.

وقال إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم : "نستضيف هذه الورشة انطلاقاً من قناعتنا بأن لا أحد يستطيع التطور منفرداً، فعلى الجميع العمل سويا لتحسين مستوى كرة القدم في المنطقة، و FIFA Forward هو برنامج عظيم، ونلمس أثره الإيجابي في المملكة العربية السعودية، ولدى الاتحادات الوطنية الأخرى كذلك".

و قال كيني جان-ماري، كبير مسؤولي الاتحادات الوطنية لدى الفيفا: "من المهم بالنسبة لنا أن نجمع كافة الاتحادات الوطنية في غرب آسيا لنشرح التعديلات على الأنظمة والطريقة المثلى لاستخدام هذا التمويل والخدمات الجديدة التي سيُقدمها الإتحاد الدولي لكرة القدم لكافة الاتحادات الوطنية من أجل تطوير اللعبة في كل مكان ومن أجل الجميع".

وتضمنت ورشة العمل بالرياض علي جدول أعمال متنوع لا يقتصر علي برنامج فيفا فقط ولكن تم مناقشة أمور عدة من شأنها تطوير المواهب الكروية، وكرة قدم السيدات، وكرة القدم للمدارس، والمهارات الرقمية .

وأضاف  سانجيفان بالاسينغام، مدير دائرة الاتحادات الوطنية والتطوير في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لآسيا وأوقيانوسيا: "هذه الورشة مخصصة للاتحادات الـ 12 في منطقة غرب آسيا، والهدف منها شرح برنامج Forward 3.0 الجديد، فالتمويل المخصص أكبر من الدورتين السابقتين للبرنامج، ونتواجد هنا لكي نشرح لهم الطريقة الأمثل لصرف الأموال، ولكي نفهم ما يريد تنفيذه بهذه التمويلات، والمشاريع التي يودون العمل عليها، وسنوفر لهم الدعم خطوة بخطوة، وورش العمل هذه هي بمثابة الخطوة الأولى في هذا الاتجاه".

وقال منصور الأنصاري الأمين العام للاتحاد القطري  :" لطالما أولت بلادنا أهمية للتخطيط الكروي طويل المدى، سواء داخل الملعب أو خارجه، وهو ما تجلى في التنظيم الناجح لكأس العالم السنة الماضية"

المملكة العربية السعودية الاتحادات الوطنية الأعضاء منطقة غرب آسيا التطور المستقبلي إبراهيم القاسم

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