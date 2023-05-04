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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ«صدى البلد».. القابضة للكهرباء تحل مشكلة سكان شارع شحات عثمان بأوسيم

صدى البلد

فى استجابة سريعة من قطاع المتابعة والاتصال السياسي للشركة القابضة لكهرباء مصر لما تم نشره في “صدى البلد“ تحت عنوان "سكان شارع شحات عثمان بأوسيم يشكون من لوحة كهرباء بدون غطاء"، تم التواصل مع الشاكي وتمت المعاينة على الطبيعة، وبناءً عليه اتخذت الشركة جميع الإجراءات في هذا الشأن، وتم تركيب غطاء للوحة الكهرباء المفتوحة.

جاء ذلك بعدما شكا المواطن أحمد محمد، من سكان 34 شارع شحات محمد عثمان أمام مصنع الرنجة بأوسيم في محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع “صدى البلد”، من تواجد  لوحة كهرباء مفتوحة وأسلاك كهربائية مكشوفة.

وقال في رسالته: “إن ذلك المشهد متكرر بدون تحرك من مسئولي الكهرباء، ما قد يعرض أرواح المواطنين للخطر”.

وقال السكان إنهم قاموا بإبلاغ شركة الكهرباء بدون تحرك حتى الآن، ما قد يتسبب في كارثة وحدوث صعق كهربائي عند ملامسته، دون استجابة من أحد، مطالبين الكهرباء بتغطية لوحة الكهرباء المكشوفة حتى لا يعبث بها الأطفال وتحدث كارثة وتزهق الأرواح.

كما طالب السكان بتحرك عاجل من مسئولي الكهرباء والعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن وتركيب غطاء للوحات الكهرباء حفاظاً على الأرواح.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

دون غطاء صعق كهربائي قطاع المتابعه والاتصال السياسي للشركة القابضة لكهرباء مصر لوحات الكهرباء

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