استجابة لـ«صدى البلد».. القابضة للكهرباء تحل مشكلة سكان شارع شحات عثمان بأوسيم

فى استجابة سريعة من قطاع المتابعة والاتصال السياسي للشركة القابضة لكهرباء مصر لما تم نشره في “صدى البلد“ تحت عنوان "سكان شارع شحات عثمان بأوسيم يشكون من لوحة كهرباء بدون غطاء"، تم التواصل مع الشاكي وتمت المعاينة على الطبيعة، وبناءً عليه اتخذت الشركة جميع الإجراءات في هذا الشأن، وتم تركيب غطاء للوحة الكهرباء المفتوحة.

جاء ذلك بعدما شكا المواطن أحمد محمد، من سكان 34 شارع شحات محمد عثمان أمام مصنع الرنجة بأوسيم في محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع “صدى البلد”، من تواجد لوحة كهرباء مفتوحة وأسلاك كهربائية مكشوفة.

وقال في رسالته: “إن ذلك المشهد متكرر بدون تحرك من مسئولي الكهرباء، ما قد يعرض أرواح المواطنين للخطر”.

وقال السكان إنهم قاموا بإبلاغ شركة الكهرباء بدون تحرك حتى الآن، ما قد يتسبب في كارثة وحدوث صعق كهربائي عند ملامسته، دون استجابة من أحد، مطالبين الكهرباء بتغطية لوحة الكهرباء المكشوفة حتى لا يعبث بها الأطفال وتحدث كارثة وتزهق الأرواح.

كما طالب السكان بتحرك عاجل من مسئولي الكهرباء والعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن وتركيب غطاء للوحات الكهرباء حفاظاً على الأرواح.

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