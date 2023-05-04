حسام البدري يكشف المشكلة التي أضاعت 3 نقاط من الصفاقسي التونسي.. فيديو

كشف حسام البدري، المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي، تفاصيل المشكلة الإدارية التي أضاعت من الصفاقسي 3 نقاط في الدوري التونسي.

وقال البدري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدّم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن اللاعبين الثلاثة في الصفاقسي بانتهاء عقودهم يعتبروا لاعبين أجانب؛ وهي كانت مشكلة موجودة إداريًا، وتم سحب الثلاث نقاط من الصفاقسي، وفوز اليوم على الترجي هام جدًا.

وأضاف حسام البدري، أن مباراة الترجي شهدت تحولات فنية، وكانت هامة جدًا بالنسبة إليّ كمدير فني، لافتًا إلى أن خوض المباريات المحلية لم نخسر منها ولا لقاء، كما أن الفريق أضاع كم من الفرص، وكان أفضل من الترجي بشكل كبير.

ولفت البدري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدّم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن الفريق يشهد حالة من التطور في الأداء الفني، مؤكدًا أنه يعمل على تطوير الفريق في كل النواحي الفنية والنفسية، وأوضح أنه يطمح لبناء فريق يليق باسم الصفاقسي؛ لأن الجمهور يعشق كرة القدم.

وأشار حسام البدري، إلى أنه حريص على تطوير الفريق، وتدعيمه بلاعبين جُدّد، إلى جانب اللاعبين المميزين الموجودين في الفريق. ولفت إلى أن نبيل معلول، المدير الفني للترجي التونسي، من أفضل المُدرّبين، ونقل لي تحية نادي الترجي، وقدّم باقة من الورود.

وعن لقاء الأهلي والترجي، أكد حسام البدري، المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي، أنه يتمنى فوز الأهلي في مباراة الترجي التونسي المقبلة بدوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن انحيازه للأهلي سيُسبب له ضغط لأن جماهير الترجي كبيرة؛ إلا أنني أهلاوي، وأتمنى فوز الأهلي.

وعن لقاء الأهلي وبيراميدز بنهائي كأس السوبر المصري في الإمارات؛ أشاد حسام البدري، المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي، بإقامة المباراة في موعدها، مؤكدًا أن الأهلي أفضل في الفترة الحالية بشكل كبير.

