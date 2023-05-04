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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البدري: هناك تطور ملحوظ في أداء الصفاقسي.. والفوز على الترجي مهم للغاية

صدى البلد

أكد حسام البدري المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي، أن الفوز على الترجي كان هامًا على ملعبه، خصوصا في ظل نتائج فريقه الأخيرة، مشيرًا إلى أن لازال لديه عملًا كبيرًا مع الفريق، ويسعى لتطوير الأداء، موجهًا الشكر للاعبين، والجماهير التي ساندت الفريق.

 

وقال البدري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تم خصم 3 نقاط من رصيد الصفاقسي التونسي، بسبب مشاركة أحد اللاعبين من ليبيا بشكل خاطئ، ورصيد الفريق حاليا 6 نقاط، في المركز السابع والنقاط متقاربة للغاية، وهناك مباراة آخرى بعد يومين أتمنى الفوز بهم".

وأضاف: "تعادلنا مباراتين وفزنا بمباراة، وخسرنا مباراة بسبب خطأ إداري، وفريق الصفاقسي لازال لديه عناصر شابة وهناك لاعبين جدد، والجهاز الموجود معي يعمل بشكل قوي، وهناك تطور واضح في الأداء الجميع شعر بها، خصوصا على الجانب الدفاعي، كما الفريق أصبح يقدم اداءً هجوميًا أفضل، وجماهير الصفاقسي واللاعبين تشعر بمدى التطور الملحوظ".

 

وواصل: "الترجي كان يلعب بكامل نجومه، والفوز عليه كان هامًا للغاية، ولازال هناك دور ثانٍ كامل، ولو فاز على الصفاقسي كان سيقترب كثيرا من البطولة، لكن الفوز الذي حققناه سيرفع الروح المعنوية للغاية".

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