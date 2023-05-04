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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخضري: علي معلول من أفضل المحترفين في تاريخ الأهلي.. واستمرار بلحاج مع الزمالك صعب

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن علي معلول لاعب الأهلي من أفضل المحترفين في تاريخ النادي، في ظل ثبات مستواه، وقدراته الهجومية الرائعة، وهم من أهم الأوراق الرابحة في لقاء كاس السوبر أمام بيراميدز، وكذلك حسين الشحات وكهربا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كهربا لاعب كبير ومؤثر فنيًا، وسيكون له دور هام في السوبر، والأهلي لديه خط وسط مميز في الفترة الماضية، ومنذ عدة سنوات أتابع مروان عطية الذي تأقلم بشكل كبير مع الفريق، واللاعب المميز هو الذي ينضم لأي فريق ويلعب مباشرة".

وأضاف: "أحمد قندوسي لازال احتياطيًا في الأهلي على عكس مروان عطية الذي ظهر بشكل جيد، وشارك اساسيًا في وجود حمدي فتحي وديانج والسولية".

 

وتابع: "موسيماني مدرب كبير، ونجح باقتدار مع أهلي جدة، وكذلك يجب الاشادة بالمدرب ايمن الرمادي بعدما قاد أسوان للفوز على المصري".

 

وزاد: "اختفاء أحمد بلحاج من المشاركة مع الزمالك مؤخرا بسبب تغيير الاجهزة الفنية، ولكن هو لاعب جيد رغم أنه سيجد صعوبة في البقاء مع النادي الموسم المقبل".

 

وأكد: "حازم إمام نجم زمالكاوي كبير ويتعرض لضغوط كبيرة من جماهير النادي الأبيض، وبالتأكيد تصريحاته نابعة من العاطفة، وهو من عائلة زمالكاوية كبيرة".

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