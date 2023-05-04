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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة: سارة سلامة تثير الجدل.. إطلالات ملكة جمال السعودية على السوشيال ميديا.. و10 صور لمنة فضالى بعد تصريحاتها عن الزواج

منة فضالي
منة فضالي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

بفستان مجسم.. سارة سلامة تثير الجدل بأنوثتها

تصدرت الفنانة سارة سلامة، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي علىموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. 
بأكياس الثلج.. طرق علاج التهاب مفاصل اليدين

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طرق علاج التهاب مفاصل اليدين.

تريند تانى.. إطلالات ملكة جمال السعودية تثير ضجة على السوشيال ميديا

تصدرت   رومي القحطاني ، صاحبة لقب ملكة جمال السعودية، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال المرأة المقامة في روما، وذلك لأول مرة تشارك فيها السعودية.

"بروح بليل متأخر"..١٠ صور أثارت الجدل لمنة فضالى بعد تصريحاتها عن الزواج
تحدثت منة فضالي عن فكرتها عن الزواج بعد أن ظهرت زوجة ثالثة في مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض مؤخرا في موسم رمضان.

اثارت الجدل احدث جلسة تصوير التواصل الاجتماع الدكتورة سوسن جلسة تصوير ملكة جمال السعودية مسلسل جعفر العمدة ى السوشيال ميديا وقع “صدى البلد” والفيديوهات نشر موقع “صدى البلد قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ​​​​​​​health

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