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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تريند تانى.. إطلالات ملكة جمال السعودية تثير ضجة على السوشيال ميديا

صدى البلد

تصدرت   رومي القحطاني ، صاحبة لقب ملكة جمال السعودية، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال المرأة المقامة في روما، وذلك لأول مرة تشارك فيها السعودية.

ونشرت  رومي القحطاني  ملكة جمال السعودية مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" على حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها في لحظات في عرض في المسابقة.

ونشرت المتسابقة مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعبرت من خلالها عن سعادتها بالمشاركة في تلك المسابقة وبتمثيل بلدها المملكة العربية السعودية في مسابقة من أهم مسابقات ملكات جمال العالم.

وتفاعل الجمهور السعودي سابقاً مع إعلان رومي القحطاني عن مشاركتها في مسابقة ملكة جمال أوروبا وعلى الرغم من عدم فوزها في تلك المسابقة إلا أنها لاقت إشادة وإعجاباً من متابعيها الذي عبروا عن سعادتهم بتمثيل السعودية في الخارج.

ولدت رومي القحطاني بالمملكة العربية السعودية، عام 1994، أي تبلغ من العمر 29 عاما، وتخرجت في كلية طب الأسنان في السعودية، ولديها شركة لتنظيم الحفلات والمناسبات.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور  رومي القحطاني ..

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