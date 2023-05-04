السوبر المصري.. تعرف على موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبيراميدز

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة السوبر المصري في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الخميس(بتوقيت القاهرة) بملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات.

ويحضر الاجتماع الفني؛ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني.

ويتم خلال الاجتماع استعراض كافة التفاصيل الإدارية والتنظيمية للقاء السوبر المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري والمحدد لها مساء غدٍ الجمعة على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.