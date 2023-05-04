الدلتا للسكر تكرم العاملين في الشركة بمناسبة عيد العمال 

كرم الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، عددا من العاملين والقيادات العمالية المتميزين بالشركة بمناسبة عيد العمال.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على دعم العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، وتوجيهات الدكتور على المصيلحىي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكريم القيادات العمالية بالشركات التابعة.

وقام "أبو اليزيد" بتكريم العاملين المتميزين وتسليمهم شهادات تقدير.

وأثنى "أبو اليزيد" على الجهود المبذولة من جانب العاملين بالشركة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح وحثهم على بذل المزيد من الجهد فى أداء الأعمال.

وأعرب عن تقديره لحرص العاملين على تأدية عملهم بكفاءة وإتقان، مطالبًا جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد والحفاظ على روح الفريق والعمل الجماعي للنهوض بالشركة وتحقيق أهدافها وزيادة الإنتاجية، في ظل حرص القيادة السياسية الحالية على دعم العاملين في جميع القطاعات بالدولة، وتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكريم القيادات العمالية بالشركات التابعة.

وأكد أن مصر في حاجة لسواعد أبنائها المخلصين الذين ينتمون لحب هذا الوطن ويسعون إلى استدامة الخير بداخل أراضيه.

ووجه "أبو اليزيد" التحية للعاملين بالشركة نظرا لما يقدمونه من عطاء في العمل، مؤكدا أن العاملين ظلوا على مدار التاريخ مثالا يحتذى به لما يقدمونه تجاه المجتمع، كما قدم التهنئة للعاملين بمناسبة عيد العمال.

