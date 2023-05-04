البنك المركزي العماني يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

أعلن البنك المركزي العماني، اليوم الخميس، عن رفع أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 5.75%.

وقال البنك المركزي العماني في بيان له اليوم، إن الزيادة هي بقدر تلك التي أقرها الفيدرالي الأمريكي.

وكان قد قرر البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة مجددا 25 نقطة أساس للمرة العاشرة علي التوالي، مضيفا أن التضخم يبقى مرتفعا ومحفوفا بالمخاطر.

كما تحدث الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن المزيد من السياسة التشددية النقدية، بما يتماشي مع الأزمات العالمية التي يشهدها العالم.

وأكد الفيدرالي الأمريكي، أن النظام المصرفي في أمريكا سليم ومرن.