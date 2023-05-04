بعد تراجع الدولار.. الجنيه الإسترليني يقفز لأعلى مستوى عالميا منذ يونيو 2022

ارتفعت العملة البريطانية، بنحو 0.1% خلال تعاملات اليوم، الخميس، حيث استفاد الجنيه الاسترليني الذي وصل إلى 1.25 دولار من ضعف العملية الأمريكية الدولار ليصل إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2022.

ويرجع ضعف الدولار، بسبب رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة أمس الأربعاء، بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، لكن ألمح الفيدرالي في بيان السياسة النقدية إلى أنه قد يحجم عن المزيد من عمليات الرفع مما دفع الدولار للهبوط بشكل ملحوظ.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الأربعاء، بعد قرار رفع الفائدة، إن البنك المركزي سيحدد وتيرة تشديد السياسة النقدية في المستقبل بعد مراجعة البيانات.

وأضاف باول، في مؤتمر صحفي: "بالنظر إلى المستقبل، سنتخذ نهجًا يعتمد على البيانات لتحديد المدى الذي قد يكون فيه ثبات السياسة الإضافية مناسبًا".

وتابع: "نحن ملتزمون بإعادة التضخم إلى مستهدف 2 في المئة، واستقرار الأسعار سيُحسن أسواق العمل، لافتا إلى أنه من الضروري أن يتم رفع الدين في الوقت المناسب.