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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة تكشف حقيقة إعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة

صدى البلد

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما  
تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية قراراً بإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار تأدية الخدمة العامة للشباب من الجنسين سواء خريجي الجامعات أو المعاهد العليا باعتبارها واجب وطني، وذلك وفقاً للقانون رقم 76 لسنه 1973، حيث يعد تحديد الموقف من الخدمة العامة- سواء بالتأدية أو الإعفاء- من مسوغات تعيين الخريجين، باستثناء المؤهلات التي لها تكليف من وزارة الصحة.


وفي سياق متصل، وفي سياق متصل، تستغرق الخدمة العامة 12 شهراً للحصول على شهادتها، وبلغ عدد المكلفين على مستوى المديريات ( 169.537 ) مكلفاً / مكلفة موزعين على الجهات والهيئات الإدارية والوزارات المختلفة بواقع (32) مجالاً، حيث تتضمن مجالات التكليف فى الجهاز الإداري للدولة عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كما يتم توزيع المكلفين على الجهات الإدارية للدولة والجهات الشريكة، مثل "العدل-الصحة - التربية والتعليم - البنوك- التموين- التأمينات - المدارس - قصور الثقافة- النيابة العامة" والمجالات الأخرى طبقًا لاحتياجات كل محافظة، بالإضافة إلى العمل بمبادرات وبرامج الوزارة منها برامج وعى وفرصة وتكافل وكرامة، ويجرى التكليف من خـلال دفعتين سنويًا لخريجي الجامعات دور أول ودور ثانـي يصدر بها قرار من الوزارة، ولا يوجد أي رسوم للاشتراك في الخدمة العامة، ويتم توفير النماذج والشهادات الخاصة بالخدمة العامــة مجاناً.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء  (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
 

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الحكومة تكشف حقيقة إعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة

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