بعد زيادة السولار.. تموين جنوب سيناء يشن حملات لمتابعة محطات الوقود

ترأس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، اليوم الخميس، حملة للمرور على محطات الوقود، للتأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة، وتوافر المواد البترولية وسهولة حصول المواطنين عليها دون أي زحام أو تكدس، تزامنًا مع إعلان الأسعار الجديدة للمواد البترولية التي أقرتها وزارة البترول بزيادة سعر لتر السولار بقيمة جنيه ليصبح سعره 8.25 جنيه للتر.



ووجه وكيل وزارة التموين، بضرورة إعلان التسعيرة الجديدة التي تخص السولار فقط، مع الالتزام بثبات أسعار كافة المشتقات الأخرى، وحسن التعامل مع المواطنين، والتواصل مع المديرية في حالة وجود أي مشاكل.



وأوضح أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية، لمتابعة القطاع التمويني نتيجة تحريك أسعار السولار طبقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، مساء أمس الأربعاء، بزيادة جنيه في سعر السولار.



وأشار إلى أن جميع الإدارات التموينية بكافة المدن تقوم بمتابعة محطات الوقود، منذ فجر اليوم للتأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة، والوقوف على مدى توافر المواد البترولية، وسهولة حصول المواطنين عليها دون أي زحام أو تكدس، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلقى أي مخالفات أو معوقات حتى الأن.



وأكد على استقرار الوضع التمويني بالمحافظة، وجميع المخابز البلدية المدعمة التي تعمل بالسولار، تعمل بكامل طاقتها لإنتاج الخبز البلدي المدعم، ولا يوجد معوقات خلال صرف وبيع الخبز للمواطنين.

ولفت إلى أن أسعار البوتاجاز ثابتة ولم تتغير، وشدد على عدم رفع أسعارها للمواطنين، والتعامل بكل حسم مع المخالفين.

التموين يتابع الوقود

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