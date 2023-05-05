عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب بتفعيل الحوارات المجتمعية لترسيخ فكرة التبرع بالأعضاء

إيرين سعيد ،عضو لجنة
إيرين سعيد ،عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

أكدت النائبة، إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ملف زراعة الأعضاء شهد تطورا كبيرا من حيث البنية المنظمة له سواء تشريعيًا او إنشاء المنظومة ذاتها من إمكانيات و مراكز تسهيلا لعمليات انفاذ القانون .

و أشارت “ سعيد ” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أنه فور وجود  شبكة ربط بين المتبرعين و المرضي من خلال وزارة الصحه سيسهل التبرع و يزيد من حوكمته و مصداقية العملية و يصد ما يتم نشره حول القانون و التخوف من الإتجار بالأعضاء  .

 

وأوضحت أن المجتمع لا زال  يحتاج لمزيد من التوعية و الحوارات المجتمعية التي من شأنها رفع الوعي و الترسيخ لفكرة التبرع و تقديم ضمانات دينية تؤكد علي عدم حرمانية الأمر . 


لا يفوتك||

 

txt

لأول مرة| زراعة الأعضاء في مستشفيات جامعة القاهرة.. وهذه قصة الروبوت الجراحي بقصر العيني| حوار

txt

أستاذ طب سوهاج : مصر قادرة على تعميم زراعة الأعضاء بكل التخصصات

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قد أكد أن المنظومة الطبية المصرية تشهد تطورًا حقيقيًا وإرتقاء كبير بمجال زراعة الكلى وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية لمرضى الغسيل الكلوى.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح المؤتمر العلمي السنوي الرابع للمعهد القومي للكلى والمسالك البولية، والمنعقد تحت شعار «قمة أمراض الكلى والمسالك البولية»، لتبادل الرؤى والنقاشات العلمية والأفكار المتطورة حول أحدث ما توصل إليه العلم بمجال زراعة الأعضاء البشرية . 

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها الاهتمام بالملف الطبي، وخاصةً ملف زراعة الأعضاء ونشر الوعي المجتمعي بأهمية تفعيل واستدامة منظومة زراعة الأعضاء بين المواطنين، مضيفًا أن مصر اتخذت خطوات جدية بهذا المجال، وذلك بإنشاء أكبر مركز لزراعة الأعضاء بالشرق الأوسط، داخل مستشفى معهد ناصر، يُقدم الرعاية الطبية الشاملة للمرضى قبل وبعد عمليات الزراعة، إلى جانب دوره في تقديم خدمات الدعم النفسي . 

إيرين سعيد مجلس النواب زراعة الأعضاء خالد عبدالغفار وزير الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إعلان زملائه انضمامه للأهلي .. والد إمام عاشور يلمح بقرب إتمام الصفقة

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

بعد القبض عليها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

هدية للزمالك.. ميدو يعلن نبأ سارا بشأن شكوى النادي في المحكمة الرياضية

شيرين عبد الوهاب من حفل روائع الموجي : آسفة على الغلطة .. بس أم كلثوم بتخوف

بعد اتهامها لنجليها بممارسة الرذيلة..قرار عاجل من النيابة العامة ضد الأم صاحبة القناة

تصريح صادم من نجم الزمالك: احنا بنكسب أي بطولة لما الأهلي بيكون وحش

ترشيحاتنا

منها محطة زابوريجيا.. خطر كبير يهدد مناطق تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا

الصين تعلن استعدادها للتدخل في تسوية الأزمة الأوكرانية

الطقس اليوم| استمرار الأجواء حارة وأمطار متوقعة ورياح على بعض المحافظات

محادثات فلسطينية إسرائيلية لاستخراج الغاز من غزة

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب المدارس.. غدا

ليست سلاحا ولا مخدرات.. التجارة الحرام تزدهر بين إيران والعراق.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التكميم.. مي كساب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| كل ما لا تعرفه عن حبوب الغلة.. فستان شيرين في السعودية يشعل السوشيال ميديا

انخفاض بدرجات الحرارة وفرص سقوط أمطار.. حالة الطقس اليوم الجمعة 5 مايو

موت الغفلة.. أعراض تؤكد إصابتك بتوقف التنفس أثناء النوم

فيديو

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

السر في اللمبي .. حلا شيحا ترد على حقيقة عودتها للتمثيل وطلاقها من معز مسعود|فيديوجراف

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ