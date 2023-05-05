برلمانية تطالب بتفعيل الحوارات المجتمعية لترسيخ فكرة التبرع بالأعضاء

أكدت النائبة، إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ملف زراعة الأعضاء شهد تطورا كبيرا من حيث البنية المنظمة له سواء تشريعيًا او إنشاء المنظومة ذاتها من إمكانيات و مراكز تسهيلا لعمليات انفاذ القانون .

و أشارت “ سعيد ” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أنه فور وجود شبكة ربط بين المتبرعين و المرضي من خلال وزارة الصحه سيسهل التبرع و يزيد من حوكمته و مصداقية العملية و يصد ما يتم نشره حول القانون و التخوف من الإتجار بالأعضاء .

وأوضحت أن المجتمع لا زال يحتاج لمزيد من التوعية و الحوارات المجتمعية التي من شأنها رفع الوعي و الترسيخ لفكرة التبرع و تقديم ضمانات دينية تؤكد علي عدم حرمانية الأمر .



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وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قد أكد أن المنظومة الطبية المصرية تشهد تطورًا حقيقيًا وإرتقاء كبير بمجال زراعة الكلى وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية لمرضى الغسيل الكلوى.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح المؤتمر العلمي السنوي الرابع للمعهد القومي للكلى والمسالك البولية، والمنعقد تحت شعار «قمة أمراض الكلى والمسالك البولية»، لتبادل الرؤى والنقاشات العلمية والأفكار المتطورة حول أحدث ما توصل إليه العلم بمجال زراعة الأعضاء البشرية .

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها الاهتمام بالملف الطبي، وخاصةً ملف زراعة الأعضاء ونشر الوعي المجتمعي بأهمية تفعيل واستدامة منظومة زراعة الأعضاء بين المواطنين، مضيفًا أن مصر اتخذت خطوات جدية بهذا المجال، وذلك بإنشاء أكبر مركز لزراعة الأعضاء بالشرق الأوسط، داخل مستشفى معهد ناصر، يُقدم الرعاية الطبية الشاملة للمرضى قبل وبعد عمليات الزراعة، إلى جانب دوره في تقديم خدمات الدعم النفسي .