انتصار للمبادئ أم هروب من الموسم الصفري.. تفاصيل انسحاب الزمالك من السوبر

أذاعت فضائية العربية، تقريرا يرصد فيه، ردود فعل واسعة أثارها قرار نادي الزمالك، بالإنسحاب من مواجهة الأهلي في بطولة السوبر، التي ستقام يوم الجمعة بالإمارات.

انسحاب الزمالك الذي جاء بسبب قرار لجنة التظلمات، بتعليق تنفيذ عقوبة إيقاف مهاجم الأهلي محمود كهربا لـ 12 مباراة، والذي أشاد به كثيرون أبرزهم نجم الأهلي السابق محمد فضل.

نجم الزمالك السابق حازم إمام عبر عن تأييده لقرار الزمالك، قائلا "قرار الزمالك بالاعتذار عن السوبر صحيح لشعوره بالظلم، ولن يشعر به إلا من كان زملكاوي.

وعلق أيضا الإعلامي ولاعب الزمالك السابق، خالد الغندور، قائلا "الزمالك كان سيفوز ماليا ومعنويا، ولكن كنا سنخسر أشياء كثيرة جدا أخرى، القلعة البيضاء أتخذت قرارا تاريخيا.

أما الإعلامي ونجم الأهلي السابق أحمد شوبير، فكشف عن حجم خسائر الزمالك نتيجة الإنسحاب، ومنها خروجه من الموسم صفر بطولات، رغم تحقيقه لبطولة على الأقل في المواسم الـ 10 الماضية.

الأهلي يعتبر نفسه المنظومة الأقوى

كما علق نجم الأهلي والزمالك السابق رضا عبد العال، قائلا "الزمالك اعتذر لغياب الشفافية والعدالة والحياد عن إتحاد كرة القدم، والأهلي يعتبر نفسه المنظومة الأقوى في مصر.