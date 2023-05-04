عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان مواقف سيارات السرفيس لمتابعة تطبيق تعريفات الركوب

جولة وزير التنمية
جولة وزير التنمية المحلية

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الخميس مواقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة والمريوطية لمتابعة تطبيق تعريفات الركوب الجديدة التي تم الإعلان عنها ومدى التزام السائقين بها.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة المستمرة والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير والإعلان عن الأسعار الجديدة لأجرة الركوب في مكان ظاهر بالموقف مع تشديد الرقابة وتوقيع العقوبات المقررة قانوناً على المخالفين مؤكدًا ضرورة وضع ملصق على سيارات السرفيس يتضمن خط السير والأجرة المُحددة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور المتميز للأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورجال المرور لمتابعة انتظام والتزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة.  

ووجه محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من وضع استيكرات تعريفة الركوب الجديدة والتأكد من وضعها في مكان ظاهر على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة، مع نشر اللوحات التي توضح خطوط السير والتعريفة الجديدة لكل خط في مكان واضح في كل موقف على أن توضح كل لوحة أرقام شكاوى للمواطنين الخاصة بمجلس الوزراء ومرور الجيزة وغرفة العمليات بالمحافظة.

كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية على المواقف ومحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة لمنع استغلال المواطنين ولضبط السائقين المخالفين.

وحرص وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال تفقدهما مواقف السيارات على لقاء عدد من المواطنين والسائقين واستفسر منهم عن مدى الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة، مُطالبًا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي سائق يخالف الالتزام بالتعريفة الجديدة.

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة مشروع تأهيل وتغطية ترعة المريوطية وتطوير وتوسعة مسار الطريق وإنشاء مجمع مواقف سرفيس في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل على القطاع الذي تم تغطية من الترعة في إطار خطة المحافظة للقضاء على المواقف العشوائية وتطوير الطرق المؤدية للمناطق السياحية والآثرية. 

رافق وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال الجولة اللواء أسامة جاد الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية ، اللواء وائل سعده المشرف علي غرفة العمليات إدارة الأزمات بالوزارة واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش و ورؤساء أحياء جنوب الجيزة والهرم والطالبية .

IMG-20230504-WA0043
IMG-20230504-WA0043
IMG-20230504-WA0042
IMG-20230504-WA0042
IMG-20230504-WA0034
IMG-20230504-WA0034
IMG-20230504-WA0041
IMG-20230504-WA0041
IMG-20230504-WA0031
IMG-20230504-WA0031
محافظ الجيزة مواقف سيارات السرفيس تعريفات الركوب الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن تورط أوكرانيا في الهجوم على الكرملين

الترجي ليس الوحيد.. تقارير: الأهلي مهدد بعقوبة من الكاف لهذا السبب

أخبار الأهلي.. الانضباط تنصف كهربا.. فشل صفقة الموسم وقرار جديد بالسوبر

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الـ 72 ساعة المقبلة ..القوى العاملة تحذّر هذه الفئة من الانسياق وراء الشائعات .. أبرز أخبار التوك شو

موضوعات متعلقة

ماذا يفعل الركاب لو السواق زوّد الأجرة بالمخالفة للتسعيرة؟ التنمية المحلية تجيب

ترشيحاتنا

3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة في قانون المرور

دعاء لمن لا يستطيع المذاكرة.. احرص عليه قبل وبعد التحصيل الدراسي

ساعات قبل التتويج..محطات في حياة الملكة كاميلا وعلاقتها بالراحلة ديانا

كاف يستمع لـ الترجي بشأن أحداث الشغب قبل مواجهة الأهلي | خاص

7 كلمات كان يدعو بهم النبي فى السجود.. رددها تجمع لك خيري الدنيا والآخرة

إعلان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خفيفة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطس المشوية بالجبنة

للمرة الثانية.. فنان مصري شهير يدخل العناية المركزة| فهل للحزن علاقة

7 وصفات لإنقاص الوزن بسرعة.. أغربها بالشيكولاتة والقهوة

اشتعلت من جديد.. القصة الكاملة لـ خناقة رضوى الشربيني وياسمين عز

فيديو

وزارة الرياضة تصدم الأهلي بهذا القرار.. والاستئناف تحدد موعد إعلان عقوبة كهربا|فيديوجرف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ