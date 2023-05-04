حسام بدراوي: الحوار الوطني سياسي من الدرجة الأولى وليس بديلا للحكومة.. فيديو

أكد الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، أن القضية الرئيسية لمصر هي قضية التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الخلاف السياسي سيكون موجودا في الحوار الوطني وهذا طبيعي.

وقال حسام بدراوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه يجب التوجه نحو اللامركزية والتعبير، مؤكدا أن هناك الكثير من القضايا يمكن التوقف حولها في وقت قصير.

حوار سياسي من الدرجة الأولى

وتابع مستشار الحوار الوطني، أن هناك مستفيدين من استمرار المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن

الحوار الوطني هو حوار سياسي من الدرجة الأولى وليس بديلا للحكومة أو البرلمان.