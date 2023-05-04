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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خفيفة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطس المشوية بالجبنة

بطاطس مشوية بالجبنة
بطاطس مشوية بالجبنة

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة لعمل البطاطس المشوية بمذاق شهي حيث أنها من أكثر أكلات الصحي التى تمتلك مذاقا شهيا وأفضل من المقلية بكثير.

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نعرض لكم فى هذا التقرير طريقة عمل البطاطس المشوية بالجبنة من خلال خطوات الشيف شربينى.
 

مقادير البطاطس المشوية بالجبنة:
بطاطس صغيرة 
جبنة مبشورة 
زيت 
ثوم 
مستردة 
بقدونس 
زعتر 
بهارات 
بقسماط 
ملح وفلفل اسود

شكل اخر لتقديم البطاطس المشوية
شكل اخر لتقديم البطاطس المشوية

طريقة عمل البطاطس المشوية بالجبنة:
* رشي القلي من الزيت على البطاطس بقشرها “بعد غسلها جيدا”،وضعيها على الشواية واتركيها حتى تنضج
* فى الكبة الكهربائية افرمى الزعتر مع الثوم والبهارات والملح والفلفل الأسود مع البقدونس والجبنة والبقسماط و انزلي البطاطس من الشواية وقشريها ضعيها فى طبق المستردة كما يمكن تقطيها وذلك حسب الرغبة
*ضعي خليط البقسماط فى صينية فرن ثم ضعي عليها البطاطس المشوية ثم رشي الجبنة المبشورة وادخليها الفرن حتى تكتمل النضج .

البطاطس المشوية البطاطس مقادير البطاطس المشوية طريقة عمل البطاطس طريقة عمل البطاطس المشوية

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