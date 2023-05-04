بدء توافد رموز الزمالك لحضور مؤتمر دعم النادي

بدأ رموز نادي الزمالك في التوافد على صالة حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء لحضور مراسم مؤتمر الدعم للنادي ومجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وحضر كل من أحمد عبد الحليم وعادل المأمور وطارق يحيى وإسماعيل يوسف وخالد الغندور وأحمد حسام "ميدو" وأحمد دويدار والعديد من رموز الألعاب الجماعية المختلفة.

كما تواجد من أعضاء المجلس خالد لطيف أمين الصندوق وأحمد مرتضى منصور والكابتن جمال عبد الحميد واللواء علاء مقلد وأحمد دعبس.

ويشهد نادي الزمالك يوم دعم رموز النادي لمجلس إدارة القلعة البيضاء والمستشار مرتضى منصور تجاه القرارات الأخيرة ضد النادي.