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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم ثلاثة مديري مدارس متميزين ببرج البرلس.. صور

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

كرَّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ربيع إبراهيم حسن مدير مدرسة على صالح، ونادية السيد محمد البدوي، مديرة مدرسة برج البرلس، ورحمة محمد كامل، مديرة مدرسة شوري الابتدائية وذلك لتميزهم وتفانيهم في أداء رسالتهم التربوية بصورة مشرفة مثمنا جهدهم وإخلاصهم في عملهم.


كما كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، كريمة مسعد مرزة، إخصائي اجتماعي بمدرسة على صالح وأميرة عبد الجليل البص، إخصائي اجتماعي بمدرسة على صالح  وذلك لجهدهن المبذول في نجاح معرض حياة كريمة.


وحرص وكيل الوزارة، أن يتم تكريمهم في حفل ختام الأنشطة التربوية للتربية الخاصة بالمسرح المدرسي تقديراً وتكريماً لهم كنموذج مشرف يُحتذى به موجهاً لهم الشكر متمنياً دوام التوفيق والرقي.

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