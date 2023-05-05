زعل ناس كتير.. تعليق قوي من نجم الزمالك على تصريحات محمد فضل

أكد تامر عبد الحميد دونجا نجم الزمالك السابق، أن تصريحات محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أثارت لغطًا كبيرًا في الوسط الرياضي.

وكتب دونجا فى تغريدة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"محترم يا فضل 👌 انا عارف ان كلامك ده زعل ناس كتير"

يذكر أن محمد فضل نجم الأهلي السابق، علق علي أزمة ملف عقوبة محمود عبد المنعم كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال فضل: "بمنتهى الأمانة وأنا هنا مش بقول وجهه نظري انا بتكلم عن لوائح، القرار بإيقاف تنفيذ عقوبة كهربا قرار خاطئ 100٪ وضد اللوائح".

وأضاف: "أنت عاوز تعمل حاجة بتوقف القرار ده ممكن، ممكن تقلل العقوبة وملكش الحق تزودها ما دام أصدرتها، لكن توقف العقوبه لحين النظر أمر خاطئ".