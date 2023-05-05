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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جويل مردينيان تستعرض رشاقة قوامها بجمبسوت لافت

جويل مردينيان
جويل مردينيان

اعتادت الإعلامية جويل مردينيان مشاركة متابعيها بإطلالاتها المتنوعة المستوحاة من أحدث صيحات الموضة لتستعرض قوامها الممشوق ومنحنيات جسدها بشكل لافت.


وظهرت الإعلامية اللبنانية في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام، بإطلالة شبابية، حيث ارتدت جمبسوت مكشوف ، مجسم، اتسم بشق مثير من ناحية الصدر، صمم من قماش الجينز .

واختارت جويل ترك خصلات شعرها الذهبي الطويل منسدل بشكل انسيابي فوق كتفيها ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على ألوان النود ليتناسب مع ملامحها الجذابة رسمة عينيها بالكحل وفضلت لون البينك الفاتح في الشفاه.


جويل ماردينيان

جويل ماردينيان من مواليد 27 نوفمبر 1977، هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل» على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.


الحياة الشخصية

تزوجت مرتين: أولى من والد ابنها بايلي وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا. ومؤخرا تبنت طفلا اسمته نايثين.

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إطلالة شبابية الإعلامية جويل مردينيان تستعرض قوامها الممشوق جمبسوت مكشوف احدث ظهور لها

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