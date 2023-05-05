الأهلي وبيراميدز.. فرج عامر: بيع تذاكر مباراة السوبر المصري بالكامل

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن اكتمال بيع تذاكر مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز بالكامل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر: “مباراة الاهلي وبيراميدز في ستاد محمد بن زايد بابوظبي كاملة العدد ، جميع التذاكر تم بيعها بالكامل ٣٠ ألف تذكرة”.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، نظيره بيراميدز في مباراة السوبر المصري.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز علي ملعب محمد بن زايد بالإمارات في إطار مباراة السوبر المصري في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.