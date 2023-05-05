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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مخاطرها جمة..

مطالبة برلمانية بملاحقة الصالات الرياضية المروجة للمنشطات والمكملات الغذائية

صدى البلد

حذرت الدكتورة رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، من استخدام المنشطات والمكملات الغذائية والهرمونات مجهولة المصدر بشكل عشوائي داخل الصالات الرياضية دون أي استشارات طبية، لافتة إلى انتشارها بشكل كبير خلال هذه الآونة وهو ما يثير القلق بشأن صحة أبنائنا.

وقالت رشا اسحق لـ صدى البلد، إن ممارسة الألعاب الرياضية وتكوين أجسام صحية ليس لها علاقة بأخذ المكملات الغذائية كما يروج البعض من المستفيدين من هذا الأمر، مطالبة بضرورة توعية الشباب بمخاطرها وما تؤدي إليه من نتائج غير مرضية.

وأكملت  أمين سر لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الترويج للمنشطات وهرمونات النمو والمكملات الغذائية مجهولة المصدر، تزايد خلال الآونة الأخيرة موضحة انه يتم استخدامهم بشكل عشوائي دون استشارة طبيب  لسرعة  بناء الجسم وتكبير حجم العضلات.

وأردفت اسحق، أن الاستخدام لهذه الهرمونات والمنشطات يساهم في ظهور بعض الأمراض مثل ضعف عضلة القلب والتجلط الدموي وجلطات المخ والضعف الجنسي والعقم، وحدوث نوبات عنف غير مبرّرة وحالات اكتئاب.

واختتمت الدكتورة رشا أسحق حديثها مطالبة بضرورة ملاحقة الصالات الرياضية التي تعتمد على ترويج هذه المنشطات والمكملات الغذائية، والعمل على اطلاق حملات توعية للشباب بمخاطرها.

الألعاب الرياضية الدكتورة رشا اسحق الصالات الرياضية الضعف الجنسي التضامن الاجتماعي المكملات الغذائية

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