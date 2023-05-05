ضبط مخالفات تموينية متنوعة  بالدقهلية

قاد على حسن وكيل مديرية التموين بالدقهلية، يرافقه محمد محمود من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية حملة مكبرة ناحية مركزى تمى الأمديد والسنبلاوين.

وأسفرت عن ضبط ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من ٩ : ١٩ جرام، ٤ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ٤ محاضر تصرف في إجمالى ٣٢ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام، ٢ محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى.

وفى سياق متصل تم تحرير محضر امتناع عن بيع سولار وآخر لعدم وجود سجل ٢١ بترول لمحطات وقود

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على مواصلة الجهود الرقابية للتأكد من الالتزام بتنفيذ القرارات والقوانين التموينية.

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