الرعاية الصحية: حصلنا على سبع اعتمادات دولية لمستشفى شرم الشيخ الدولي ومجمع الإسماعيلية الطبي

أكد الدكتور شادي فرحات، رئيس وحدة التطوير وريادة الأعمال بهيئة الرعاية الصحية، أن الاعتمادات الدولية من أهم ركائز استراتيجية الهيئة، وبالفعل حصلنا على 7 اعتمادات دولية بمستشفى شرم الشيخ الدولي، ومجمع الإسماعيلية الطبي.

وقال شادي فرحات، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الهيئة تعمل حاليا من خلال خطة متكاملة لتأهيل المنشآت الصحية، خاصة في المحافظات السياحية مثل جنوب سيناء والأقصر وأسوان، فضلًا عن تطوير البنية التحتية الطبية.

وتابع رئيس وحدة التطوير وريادة الأعمال بهيئة الرعاية الصحية، أن الهيئة لديها خدمات على أعلى مستوى خاصة في المناطق السياحية العلاجية، مؤكدا أن مصر تشتهر بالعلاج الطبيعي والأسنان

وأشار إلى أنه لدينا أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية، ونسعى إلى توفير تجربة متكاملة للمريض عندما يأتي لزيارتنا، خاصة في المناطق السياحية.



