"الرعاية الصحية" ببورسعيد: التوعية بالأدوية البديلة ضرورة لضمان استمرارية العلاج

قال الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، إن حملة "صحتك أولاً.. ماتقلقش من البديل" جاءت استجابة لتحديات تواجه المرضى في تقبل الأدوية البديلة، مشيرًا إلى أن بعض المرضى لا يلتزمون باستخدام البدائل بسبب مفاهيم خاطئة أو نقص الوعي.

توعية المرضى بمفهوم البدائل الدوائية

وأوضح سالم خلال مداخلة على شاشة «اكسترا نيوز»، أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي الصحي حول أهمية الدواء البديل والمثيل، وكيف تسهم هذه الاستراتيجيات في ضمان استمرارية العلاج، حتى في حال نقص أو عدم توفر الدواء الأصلي.

وأكد أن معظم الدول، ومنها مصر، تعتمد على البدائل الدوائية كجزء من سياساتها الصحية، لضمان تنوع مصادر الأدوية وعدم الاعتماد على منتج واحد فقط.

مصر تفرض ضوابط صارمة لاعتماد البدائل

وأشار إلى أن مصر من أوائل الدول التي تطبق اشتراطات صارمة ودقيقة قبل السماح باستخدام الأدوية البديلة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تضمن سلامة وصحة المرضى وتحميهم من أي تلاعب أو تأثيرات سلبية.

وأضاف أن التوعية المستمرة للمرضى تعتبر العامل الأهم في نجاح الحملة، حيث يساهم فهم الفرق بين الدواء الأصلي والبديل، وثقة المواطن في جودة وكفاءة البدائل الدوائية، في تعزيز الالتزام بخطط العلاج.