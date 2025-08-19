قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حشيش وزجاجة خمرة وفلاشة.. مضبوطات الراقصة بديعة أمام جهات التحقيق
بتصويت الجماهير.. هدف زيزو في شباك فاركو يتوج الأفضل بالجولة الثانية من الدوري
الخارجية القطرية: هدفنا الوصول لوقف لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن
صحة غزة: 60 شهيدا و343 مصابا بنيران الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية
استعدادا للموسم الشتوي.. صدى البلد ينشر أسعار تقاوي وزارة الزراعة
وزيرة التنمية المحلية تعلن بدء إزالة عقار بدون ترخيص على مساحة 1000 متر بعين شمس
محتوى خادش للحياء.. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على بلوجر جديدة
غزة تباد.. 60 شهيدًا و343 مصابا خلال 24 ساعة بنيران الاحتلال
وزير الصحة يبحث مع BDR الهندية والمستقبل للصناعات الدوائية توطين صناعة الأدوية
جامعة الإسكندرية: انطلاق الدراسة بفرع أبوظبي العام الدراسي المقبل
شريف مدكور عن فكرة الزواج: بعد سن الـ 45 حاسس إني مش محتاج النص التاني
وزارة الثقافة تختار فيلم فلسطين 36 ممثلًا لبلاده في سباق الأوسكار 2026
توك شو

"الرعاية الصحية" ببورسعيد: التوعية بالأدوية البديلة ضرورة لضمان استمرارية العلاج

منار عبد العظيم

قال الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، إن حملة "صحتك أولاً.. ماتقلقش من البديل" جاءت استجابة لتحديات تواجه المرضى في تقبل الأدوية البديلة، مشيرًا إلى أن بعض المرضى لا يلتزمون باستخدام البدائل بسبب مفاهيم خاطئة أو نقص الوعي.

 توعية المرضى بمفهوم البدائل الدوائية

وأوضح سالم  خلال مداخلة على شاشة «اكسترا نيوز»، أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي الصحي حول أهمية الدواء البديل والمثيل، وكيف تسهم هذه الاستراتيجيات في ضمان استمرارية العلاج، حتى في حال نقص أو عدم توفر الدواء الأصلي.

وأكد أن معظم الدول، ومنها مصر، تعتمد على البدائل الدوائية كجزء من سياساتها الصحية، لضمان تنوع مصادر الأدوية وعدم الاعتماد على منتج واحد فقط.

 مصر تفرض ضوابط صارمة لاعتماد البدائل

وأشار إلى أن مصر من أوائل الدول التي تطبق اشتراطات صارمة ودقيقة قبل السماح باستخدام الأدوية البديلة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تضمن سلامة وصحة المرضى وتحميهم من أي تلاعب أو تأثيرات سلبية.

وأضاف أن التوعية المستمرة للمرضى تعتبر العامل الأهم في نجاح الحملة، حيث يساهم فهم الفرق بين الدواء الأصلي والبديل، وثقة المواطن في جودة وكفاءة البدائل الدوائية، في تعزيز الالتزام بخطط العلاج.

