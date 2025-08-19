موجها نصيحة للشباب.. ماذا قال محمد صلاح عن أدائه مع ليفربول؟

علق النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي على أدائه في الموسم الماضي، على هامش حفل جوائز رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين الإنجليزية للأفضل في إنجلترا عن الموسم الرياضي 2024 – 2025.

وقال محمد صلاح على هامش الحفل: "أعتقد أنني استطيع تحمل الضغوطات أكثر الآن، الموسم الماضي كان عظيم للغاية! الموسم الأفضل في مسيرتي، أنا سعيد وممتن لتحقيق الدوري وأنني تركت هذه البصمة الكبيرة على الفريق".

وعن نصيحته للشباب علق: "عندما تكون صغيرًا، ترى من الصعب أن تؤمن بنفسك، ولكن عندما تعلم أنك تقوم بالشيء الصحيح مراراً وتكراراً، حينها سترى جميع أحلامك تتحقق.. فقط واصلوا العمل الجاد".