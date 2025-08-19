قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أقل عيار ذهب اليوم 20-8-2025
طقس الأربعاء .. الأرصاد: 3 ظواهر جوية تؤثر على هذه المحافظات
الكبير وقف جنبك.. تعليق مثير من الاتحاد السكندري بعد الفوز على الإسماعيلي
الحكاية وما فيها.. قصة أرض نادي الزمالك من البداية إلى النهاية
فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم
راغب علامة يقبل مراسلة قناة ويمازحها: "إذا بستِك بيبطلوا يطلعوني عندكوا؟
الرعاية الصحية: حصلنا على سبع اعتمادات دولية لمستشفى شرم الشيخ الدولي ومجمع الإسماعيلية الطبي
موجها نصيحة للشباب.. ماذا قال محمد صلاح عن أدائه مع ليفربول؟
الإعادة بانتخابات الشيوخ.. غرامة كبرى لنشر أخبار كاذبة عن المرشحين
قريطم: 50 جنيهًا غرامة عبور المشاة عشوائيًا.. والمطلوب التطبيق الفعلي
البيت الأبيض: بوتين أبلغ ترامب استعداده للقاء زيلينسكي قريبا
فيديو

رحمة حسن تعلن إصابتها الثانية وتصارح متابعيها بأزمتها بعد الصلع

إصابات رحمة حسن
إصابات رحمة حسن
مروج حسني

أثارت الفنانة رحمة حسن جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان تعرضها لإصابة جديدة في يدها، حيث نشرت صوراً لها على حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” وعلقت قائلة: “الحمد لله دائماً وأبداً”.


 

وتأتي هذه الإصابة بعد فترة قصيرة من إعلانها إصابتها بالصلع، الأمر الذي جعل متابعيها يتعاطفون معها بشكل كبير.


 

وكانت رحمة حسن قد صرحت سابقاً بأنها تعاني من حالة نفسية صعبة أدت إلى سقوط شعرها بشكل ملحوظ، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على الصمت تجاه أي خدمة أو تجربة سيئة تسبب لها ضرراً جسدياً أو نفسياً. تصريحاتها أثارت تفاعلاً واسعاً بين الجمهور.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

رحمة حسن إصابات رحمة حسن الصلع إصابة يد

