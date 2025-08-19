رحمة حسن تعلن إصابتها الثانية وتصارح متابعيها بأزمتها بعد الصلع

أثارت الفنانة رحمة حسن جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان تعرضها لإصابة جديدة في يدها، حيث نشرت صوراً لها على حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” وعلقت قائلة: “الحمد لله دائماً وأبداً”.





وتأتي هذه الإصابة بعد فترة قصيرة من إعلانها إصابتها بالصلع، الأمر الذي جعل متابعيها يتعاطفون معها بشكل كبير.





وكانت رحمة حسن قد صرحت سابقاً بأنها تعاني من حالة نفسية صعبة أدت إلى سقوط شعرها بشكل ملحوظ، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على الصمت تجاه أي خدمة أو تجربة سيئة تسبب لها ضرراً جسدياً أو نفسياً. تصريحاتها أثارت تفاعلاً واسعاً بين الجمهور.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.