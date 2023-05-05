محافظة بني سويف: إعلان التعريفة الجديدة في مكان ظاهر بمواقف السيارات

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف المتابعة المستمرة على مواقف السيارات، لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة للركوب واتخاذ ما يلزم نحو المخالفين، عقب زيادتها بنسبة 10% عن التعريفة السابقة، وذلك إثر إعلان لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قراراها بتحريك سعر السولار، اعتبارًا من أمس الخميس.

واصل السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام ، متابعته الميدانية ، خلال جولته اليوم الجمعة ، بعدد من المواقف العمومية بمدينة بني سويف،والتي رافقها فيها كل من: هاني الجويلي رئيس مركز مدينة بني سويف، المهندس طارق على حسن مدير مشروع المواقف، ومسؤولى مباحث المرور والإشغالات وإدارة المتابعة بالمحافظة.

واطمان السكرتير العام المساعد ،على انتظام الخدمة المواقف السيارات ، وتبادل الحوار مع الركاب والسائقين ، للاستفسار عن أية شكاوي خاصة بمخالفة التعريفة الجديدة ، التي تم إقرارها والعمل بها " اعتباراُ من صباح أمس" ، مشيراً إلى توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم " للمعنيين من مشروع المواقف و المرور والوحدات المحلية بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان ظاهر بجميع المواقف، من خلال وضع لافتة بها خطوط السير، وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، ووضع استيكرات"ملصقات" به تعريفة الركوب وخط السير على زجاج سيارات الأجرة والسرفيس، لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب المقررة

كما نوه السكرتير العام المساعد عن قيام المحافظة بتخصيص أرقام لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بزيادة الأجرة ، وذلك على الخطين الساخنين "114 محافظة، و" 136مرور"، بجانب تخصيص رقم على الواتس آب "01018460099" ، مطالباً المواطنين بأن يكونوا إيجايبين في الإبلاغ عن السائقين المخالفين " حال زيادة التعريفة المقررة أو تجزئة الرحلات " تقطيع المسافات" ،وذلك من خلال الاتصال على الارقام السابقة ، للإبلاغ عن المخالفة برقم السيارة المخالفة ووقت وزمن الرحلة وخط السير ،

تجدر الإشارة إلى لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية،قد عقدت اجتماعاً" الأربعاء الماضي "لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي، ونظراً لزيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية ،حيث قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارا من الساعة 2من صباح أمس الخميس "، مع تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن .

thumbnail (16)