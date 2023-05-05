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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 107 مخالفات تموينية في حملات رقابية على الأسواق والمخابز بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة بالمنيا

واصلت مراكز محافظة المنيا تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهودها في تنظيم الحملات والجولات الميدانية بهدف إحكام الرقابة على الأسواق من خلال المتابعة الميدانية للحالة العامة والعمل على رصد المخالفات، الى جانب متابعة زيادة تعريفة المواصلات الجديدة المعلن عنها عقب صدور قرار وزارة البترول بزيادة أسعار السولار، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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من جانبها نفذت الوحدات المحلية لمراكز المنيا وشمال وجنوب المحافظة، حملات تموينية مكثفة وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديريات التموين، والطب البيطري، ومباحث التموين والجهات المعنية، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 107 مخالفة في مجال الأسواق تنوعت ما بين (خبز مدعم، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، ووزن، ونظافة، ومواصفات)، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتناشد المحافظة كافة المواطنين، بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة، وهي (2342200 - 2320001) والخط الساخن 114 ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

 

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