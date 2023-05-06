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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

50 دعوة مجانية يوميا للصحفيين بمهرجان «جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية»

صدى البلد

حصلت نقابة الصحفيين على 50 دعوة مجانية يوميًّا للزملاء الصحفيين وأسرهم بمهرجان «جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية».

واوضحت النقابة انه بمناسبة احتفالية مرور 50 عامًا على تأسيس مهرجان «جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية»، تم الاتفاق مع الجمعية برئاسة محمود عبد السميع، على تخصيص 50 دعوة مجانية يوميًّا للزملاء الصحفيين وأسرهم، لحضور عروض مهرجان «جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية».

شاهد عيان

يعد المهرجان أحد أعرق المهرجانات السينمائية في مصر والوطن العربي، وكان شاهد عيان على تاريخ السينما خلال 50 عامًا، وتنطلق فعاليات دورته الـ٤٩ يوم ٦ مايو الحالي بمركز الإبداع بدار الأوبرا.

ويمكن للزملاء الصحفيين وأسرهم ممن تخطوا سن ١٨ عامًا حضور عروض المهرجان خلال الفترة من ٧ - ١٣ مايو، على أن يتم حجز الدعوات قبل موعد عرض الفيلم بـ٢٤ ساعة في شؤون المجلس بالنقابة.

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