تونس تشتري 100 ألف طن قمح و75 ألفا من الشعير

قال متعاملون أوروبيون، إن ديوان الحبوب التونسي، اشترى نحو 100 ألف طن من القمح، ونحو 75 ألف طن من علف الشعير، في مناقصة دولية.
وأضافوا أن القمح جرى شراؤه؛ للتوريد على 4 شحنات، حجم كل واحدة منها 25 ألف طن.
وأبدى المتعاملون اعتقادهم بأن شركة كاسيلو باعت شحنتين بسعر 385.49 و387.29 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن بينما باعت شركة ماركو شحنة واحدة بسعر 387.29 دولار للطن شاملا الشحن وباعت شركة آمبر شحنة واحدة بسعر 379.19 دولار للطن شاملا الشحن. وقدر المتعاملون بشكل مبدئي أدنى سعر للقمح عند 385.49 دولار للطن شاملاً تكلفة الشحن.
وقالوا إن علف الشعير جرى شراؤه على ثلاث شحنات حجم كل منها 25 ألف طن.
وذكر المتعاملون أنه يُعتقد أن شركة أستون باعت شحنة واحدة بسعر 254 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن وباعت كاسيلو شحنة واحدة بسعر 256.69 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن وباعت شركة جرين فلاور شحنة بسعر 257 دولارا للطن شاملاً تكلفة الشحن.
وتعكس هذه النتائج تقييمات المتعاملين ولا يزال من الممكن الحصول على تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.
وطلبت المناقصة شحن القمح بين الخامس من يونيو حزيران و15 يوليو على حسب المنشأ، بينما طلبت شحن علف الشعير بين العاشر من يونيو و15 يوليو أيضا على حسب المنشأ.