عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تونس تشتري 100 ألف طن قمح و75 ألفا من الشعير

صدى البلد

قال متعاملون أوروبيون، إن ديوان الحبوب التونسي، اشترى نحو 100 ألف ‏طن من القمح، ونحو 75 ألف طن من علف الشعير، في مناقصة دولية.

وأضافوا أن القمح جرى شراؤه؛ للتوريد على 4 شحنات، حجم كل واحدة منها 25 ألف ‏طن.‏

وأبدى المتعاملون اعتقادهم بأن شركة كاسيلو باعت شحنتين‎ ‎بسعر 385.49 ‏و387.29 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن بينما باعت شركة ماركو شحنة واحدة ‏بسعر 387.29 دولار للطن شاملا الشحن وباعت شركة آمبر شحنة واحدة بسعر ‏‏379.19 دولار للطن شاملا الشحن. وقدر المتعاملون بشكل مبدئي أدنى سعر للقمح ‏عند 385.49 دولار للطن شاملاً تكلفة الشحن.‏

وقالوا إن علف الشعير جرى شراؤه على ثلاث شحنات حجم كل منها 25 ألف ‏طن.‏

وذكر المتعاملون أنه يُعتقد أن شركة أستون باعت شحنة واحدة بسعر 254 دولارا ‏للطن شاملا تكلفة الشحن وباعت كاسيلو شحنة واحدة بسعر 256.69 دولار للطن ‏شاملا تكلفة الشحن وباعت شركة جرين فلاور شحنة بسعر 257 دولارا للطن شاملاً ‏تكلفة الشحن.‏

وتعكس هذه النتائج تقييمات المتعاملين ولا يزال من الممكن الحصول على تقديرات ‏أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.‏

وطلبت المناقصة شحن القمح بين الخامس من يونيو حزيران و15 يوليو على ‏حسب المنشأ، بينما طلبت شحن علف الشعير بين العاشر من يونيو و15 ‏يوليو أيضا على حسب المنشأ.‏

المناقصة الحبوب الخامس الشحن التونسي القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

القصة ناقصة| أول تعليق من حسن شاكوش بعد اتهامه بطرد زوجته وسرقتها

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي بالسوبر

نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

زنا محارم وعلاقة غير مشروعة| حكاية أم زياد وقصة اكتشاف أفعال نجليها المشينة.. تفاصيل

كهربا لعنتنا الأبدية.. عمرو أديب ساخرا: هو جمهور الزمالك كان هيقعد فين؟!

بعد محضر السرقة .. فيديو صادم لـ زوجة حسن شاكوش | شاهد

ترشيحاتنا

تامر عاشور يتألق وسط حضور الآلاف في حفل جدة .. فيديو

متى يظهر لك قرينك من الجن؟.. احذر هذا الفعل يجعلك تراه أمامك

اللون المفضل يكشف خبايا شخصيتك.. ما دلالات الأسود والأحمر والأخضر والأبيض؟

مواسم الخير في الإسلام .. ما هي وكيفية استغلالها؟

أحدث أسعار بيجو 5008 موديل 2023 .. صور

نشرة المرأة والصحة : التحدث في الهاتف يهدد حياتك.. صور أثارت الجدل لـ زوجة حسن شاكوش.. نجوى كرم بـ فستان من الطحالب على غلاف ألبوم كاريزما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. مشردة أمريكية تتحول إلى مليونيرة بهذه الطريقة

بالدولار والمصري.. سعر صادم لبلوزة ياسمين صبري الشفافة

7 ملايين زائر سنويًا.. لماذا يعد برج إيفل رمزًا لمدينة باريس؟

شاهد.. اعتقال وزير هندي بسبب خناقة مع مواطن على الطريق

فيديو

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ