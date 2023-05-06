تونس تشتري 100 ألف طن قمح و75 ألفا من الشعير

قال متعاملون أوروبيون، إن ديوان الحبوب التونسي، اشترى نحو 100 ألف ‏طن من القمح، ونحو 75 ألف طن من علف الشعير، في مناقصة دولية.

وأضافوا أن القمح جرى شراؤه؛ للتوريد على 4 شحنات، حجم كل واحدة منها 25 ألف ‏طن.‏

وأبدى المتعاملون اعتقادهم بأن شركة كاسيلو باعت شحنتين‎ ‎بسعر 385.49 ‏و387.29 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن بينما باعت شركة ماركو شحنة واحدة ‏بسعر 387.29 دولار للطن شاملا الشحن وباعت شركة آمبر شحنة واحدة بسعر ‏‏379.19 دولار للطن شاملا الشحن. وقدر المتعاملون بشكل مبدئي أدنى سعر للقمح ‏عند 385.49 دولار للطن شاملاً تكلفة الشحن.‏

وقالوا إن علف الشعير جرى شراؤه على ثلاث شحنات حجم كل منها 25 ألف ‏طن.‏

وذكر المتعاملون أنه يُعتقد أن شركة أستون باعت شحنة واحدة بسعر 254 دولارا ‏للطن شاملا تكلفة الشحن وباعت كاسيلو شحنة واحدة بسعر 256.69 دولار للطن ‏شاملا تكلفة الشحن وباعت شركة جرين فلاور شحنة بسعر 257 دولارا للطن شاملاً ‏تكلفة الشحن.‏

وتعكس هذه النتائج تقييمات المتعاملين ولا يزال من الممكن الحصول على تقديرات ‏أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.‏

وطلبت المناقصة شحن القمح بين الخامس من يونيو حزيران و15 يوليو على ‏حسب المنشأ، بينما طلبت شحن علف الشعير بين العاشر من يونيو و15 ‏يوليو أيضا على حسب المنشأ.‏