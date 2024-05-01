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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غدا 9 صباحاً.. قطع المياه عن بعض مناطق الشيخ زايد لأعمال الصيانة بالشبكات

جهاز تنمية الشيخ
جهاز تنمية الشيخ زايد

أعلن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، في بيان له، قطع مياه الشرب عن المناطق الآتية: “المستقبل الحي 12 - الكونتننتال - روضة زايد - دار مصر 12 - الإسكان الحدائقي - كمبولكس – زايد ديونز - الحي الثامن - المستثمر الصغير”، وذلك اعتباراً من الساعة 9 صباح غدٍ الخميس 2 مايو 2024، وحتى الساعة 5 مساء نفس اليوم.

وأوضح الجهاز في بيانه، أن قطع المياه يأتي نظراً لقيام جهاز المدينة ببعض أعمال الصيانة الدورية لشبكات مياه الشرب ضمن خطة تطوير منظومة المياه بالمدينة.

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وأكد أنه ستتم عودة المياه لطبيعتها فور الانتهاء من أعمال الصيانة.
 


 

جهاز تنمية الشيخ زايد اخبار مصر مال واعمال قطع مياه دار مصر Finance Real Estate

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