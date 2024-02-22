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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد يتابع تنفيذ 2664 شقة بمشروع جنة 2

صدى البلد

تابع المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، سير العمل بـ 2664 وحدة سكنية بمشروع جنة 2 بالتوسعات الشرقية بمدينة الشيخ زايد، مؤكداً تقدم الأعمال بالمشروع، وإنهاء الأعمال والملاحظات الخاصة بأعمال تنفيذ العمارات والطرق، وضرورة وجود صيانة دورية للمسطحات الخضراء.

جاء ذلك خلال قيام المهندس أحمد عبدالرازق، ومسئولو الجهاز بجولة تفقدية لمشروع إسكان جنة 2، حيث أكد على المتابعة الدورية، وإنهاء ملاحظات العمارات السكنية للمرحلة الأولى، وأعمال الصيانة، والأعمال الخاصة بتنسيق الموقع .

وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أنه قد تم البدء في تسليم المرحلة الأولى للمشروع بإجمالي عدد 1248 وحدة سكنية منذ أغسطس الماضي من إجمالي 2664 وحدة سكنية لكامل المشروع .

وفى جولته، أكد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، على مسئولي الشركات المنفذة بضرورة الانتهاء من الأعمال والملاحظات الخاصة بأعمال تنفيذ العمارات والطرق، وضرورة وجود صيانة دورية للمسطحات الخضراء، موجهاً  بالالتزام من جانب شركات الأمن والنظافة المتواجدة حالياً بالمشروع بالتواجد والقيام بالمهام المسندة لها.

وقال: جارٍ حالياً تنفيذ الأعمال بالمرحلة الثانية للمشروع بعدد 47 عمارة بها 1128 وحدة سكنية تمهيداً للتسليم للحاجزين، وسيتم الإعلان عن جدول التسليم خلال الفترة المقبلة. 

وفي ذات السياق، استقبل رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، مجموعة من ممثلي سكان المرحلة الأولى بمشروع جنة 2، لمناقشة مقترحاتهم، حيث تقدم السكان بالشكر لرئيس الجهاز على الاستجابة لدعوتهم لإقامة اجتماعات دورية لمناقشة مستجدات الأعمال في ضوء تسليم أكثر من 60% من السكان للمرحلة الأولى بالمشروع، والتي تبلغ حوالى 1248 وحدة سكنية، وجارٍ إنهاء عملية التسليم والتعاقد في أقرب وقت لباقي المرحلة.

وأكد المهندس أحمد عبدالرازق،  التزام الجهاز بتواجد وتكليف شركتي الأمن والنظافة   طبقاً لما تم الاتفاق عليه مسبقاً، وقد تم مناقشة عدد من المقترحات من قبل السكان ومسئولى الجهاز.

وأوضح رئيس الجهاز أن المقترحات تضمنت دراسة توفير خطوط مواصلات خاصة بالمشروع بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة، وتشكيل اتحاد شاغلين للمشروع، والبدء في تنفيذ المهام المنوط به، والتأكيد على أعمال الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والأشجار الخاصة بأعمال تنسيق الموقع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتفعيل لائحة المخالفات التي تخص المشروع من تشويه واجهات / إلقاء قمامة ومخلفات بناء، أوغير ذلك.

وفى ختام اللقاء، أكد المهندس أحمد عبدالرازق،  ضرورة التعاون المستمر من الأطراف المعنية، واستمرار العمل على مدار الساعة من قبل الجهاز ومسئوليه لتحقيق التنمية العمرانية والمجتمعية المطلوبة بالمشروع والمدينة.


 

الشيخ زايد إسكان جنة جنة 2 خطوط مواصلات

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