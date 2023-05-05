زوجة نجم الأهلي في إطلالة جذابة من حديقة منزلها.. شاهد

نشرت هدير مندور، زوجة عمرو السولية، نجم الأهلي صورة جديدة عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام؛ لتشارك متابعيها أحدث ظهور لها .

وبدت هدير بملابس كاجوال جريئة؛ ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها الاشقر تنسدل على كتفيها بشكل مرتب ولامع .



يواجه الأهلي فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على لقب السوبر المصري والذي يقام على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية.

يشارك بيراميدز بصفته وصيف بطولة الدوري وكأس مصر بعد اعتذار نادى الزمالك بطل الدوري الموسم الماضى، فيما تأهل الأهلي كبطل لبطولة كأس مصر عن الموسم نفسه.

ويحمل الأهلى لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر المحلى بالفوز على الزمالك فى النسخة الماضية بثنائية نظيفة حملت توقيع سافيو وكريم فؤاد.