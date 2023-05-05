عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زوجة نجم الأهلي في إطلالة جذابة من حديقة منزلها.. شاهد

زوجة السولية
زوجة السولية

نشرت هدير مندور، زوجة عمرو السولية، نجم الأهلي صورة جديدة عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام؛ لتشارك متابعيها أحدث ظهور لها .

وبدت هدير بملابس كاجوال جريئة؛ ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها الاشقر تنسدل على  كتفيها بشكل مرتب ولامع .

 


يواجه الأهلي فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على لقب السوبر المصري والذي يقام على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية.

يشارك بيراميدز بصفته وصيف بطولة الدوري وكأس مصر بعد اعتذار نادى الزمالك بطل الدوري الموسم الماضى، فيما تأهل الأهلي كبطل لبطولة كأس مصر عن الموسم نفسه.

ويحمل الأهلى لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر المحلى بالفوز على الزمالك فى النسخة الماضية بثنائية نظيفة حملت توقيع سافيو وكريم فؤاد.

IMG_٢٠٢٣٠٥٠٥_١٨٢٦٣٧
IMG_٢٠٢٣٠٥٠٥_١٨٢٦٣٧
IMG_٢٠٢٣٠٥٠٥_١٨٢٣٠٨
IMG_٢٠٢٣٠٥٠٥_١٨٢٣٠٨
هدير مندور زوجة عمرو السولية أحدث ظهور إطلالة جذابة الإمارات العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طردها من البيت| زوجة حسن شاكوش تتهمه بالسرقة بعد سجودها يوم جوازهم

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر 0-0 والقنوات الناقلة

السوبر المصري| تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز.. وكهربا على الدكة

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

طردها وسرق شبكتها.. جدل على السوشيال ميديا بعد خناقة حسن شاكوش وزوجته

قرار عاجل بشأن سائق النقل بعد مصرع وإصابة العشرات بحادث الوادي الجديد

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

ترشيحاتنا

السوبر المصري .. تامر حسني يشعل حفل مباراة الأهلي وبيراميدز.. شاهد

مصطفى بكري: الرئيس يؤمن بأهمية الحوار الوطنى بين مختلف الفئات

محمود حميدة: لن أعمل مع محمد رمضان مرة أخرى

تشبه قطع الذهب .. خزينة مكرونة تثير الدهشة في إيطاليا .. الحكاية

الخارجية السودانية تدعو المجتمع الدولي لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية

طردها وسرق شبكتها.. جدل على السوشيال ميديا بعد خناقة حسن شاكوش وزوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتحب الاحتشام.. شاهد فستان مي فاروق قبل وبعد التعديل في حفل الموجي

عملت له محضر وطردها.. صور أثارت الجدل لـ زوجة حسن شاكوش

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل بسكويت الشوفان بالعجوة

تقوية الذاكرة وتحسين المزاج.. عالج أنيميا نقص الحديد قبل الامتحانات

فيديو

أماكن رؤيته ومدته..  تفاصيل أول خسوف شبه ظلي للقمر في 2023

أم كلثوم بتخوف.. شيرين عبد الوهاب تتألق مجددا بحفل روائع الموجي

مُش مخدرات ولا منشطات .. شريف إكرامي يكشف تفاصيل قرار إيقافه من الكاف

مش بنام وبتألم.. جوري بكر تكشف تعرضها للحسد بعد جعفر العمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ