النشرة الدينية.. علام : دار الإفتاء تعاملت بذكاء وحكمة مع قضايا العصر والمسائل المستجدة.. كيفية صلاة الخسوف والفرق بينها وبين كسوف الشمس.. اعرف كل أحكامهما الشرعية

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والفتاوى والأسئلة التي شغلت بال الكثيرون، نبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية.

علام : دار الإفتاء تعاملت بذكاء وحكمة مع قضايا العصر والمسائل المستجدة