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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. علام : دار الإفتاء تعاملت بذكاء وحكمة مع قضايا العصر والمسائل المستجدة.. كيفية صلاة الخسوف والفرق بينها وبين كسوف الشمس.. اعرف كل أحكامهما الشرعية

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والفتاوى والأسئلة التي شغلت بال الكثيرون، نبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية. 

 

علام : دار الإفتاء تعاملت بذكاء وحكمة مع قضايا العصر والمسائل المستجدة

 

كيفية صلاة الخسوف والفرق بينها وبين كسوف الشمس.. اعرف كل أحكامهما الشرعية

 

وزير الأوقاف: الحفاظ على الوطن آمنا مطمئنا من أهم مقاصد ديننا الحنيف

 

مفتي الجمهورية: 5700 آية قرآنية تدعو لحسن الخلق و300 لبيان أحكام التشريع

 

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