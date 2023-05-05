نحس.. نجم الزمالك السابق يثير الجدل بعد فوز الأهلي بالسوبر

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلى، بطولة السوبر المصري للمرة الـ13 في تاريخه، بعد فوزه على بيراميدز بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي الإماراتية.

وكتب تامر عبد الحميد دونجا نجم الزمالك السابق، عبر حسابه علي تويتر: "فريق بيراميدز ده يا جماعه نحس".

كان الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي لتتجه المباراة إلى الوقت الإضافي، الذي شهد شوطه الأول هدف الفوز للنادي الأهلي عن طريق على معلول من ركلة جزاء.

يستعد الأهلي بذلك لخوض مباراته القادمة بمواجهة نظيره الترجي في دوري أبطال أفريقيا الجمعة الموافق 12 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساء، باستاد القاهرة الدولي.