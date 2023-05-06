عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. إعادة تشغيل محطة مترو جامعة القاهرة

صدى البلد

أخبار مصر.. أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن إعادة تشغيل محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني للمترو بشكل طبيعي بدءا من صباح السبت 6 مايو 2023.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية. 

 

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

إعادة تشغيل محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن إعادة تشغيل محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني للمترو بشكل طبيعي بدءا من صباح غد  السبت 6 مايو 2023  بعد القيام باستكمال أعمال  تنفيذ كوبري أعلى مبنى محطة مترو جامعة القاهرة ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.

نيابة عن الرئيس.. مدبولي يشارك في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكًا للمملكة المتحدة.

المركزية للإرشاد الزراعي تتابع حصاد القمح وتستعد للمحاصيل الصيفية
أكد دكتور حاتم الحمادي رئيس الإدارة المركزية للإرشاد بوزارة الزراعة، أنه تتم متابعة حصاد القمح والتوريد، وكذلك حصاد الحقول الإرشادية غير مسبوقة 

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

إجازة رسمية مدفوعة الأجر | قرارات وأنشطة الحكومة في 7 أيام
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 29 أبريل حتى 5 مايو2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به  من أنشطة.

شروط استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه.. اعرف الفئات المستهدفة
يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة شروط استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه والتى تتضمن عدد من الفئات المستحقة للمعاش وهم الأرملة، والزوج، والأبناء، البنات والوالدين، والإخوة والأخوات وذلك وفق قانون التأمينات.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

الغردقة أعلى تسجيل.. نشاط ملحوظ في حركة الركاب بالمطارات المصرية خلال أبريل| بالأرقام
أعلنت الشركة المصرية للمطارات التابعة لوزارة الطيران المدني، إجمالي نشاط الحركة الجوية بأهم المطارات المصرية الداخلية، خلال شهر أبريل 2023، والتي حققت قرابة إجمالي عدد 2 مليون راكب، وإجمالي أكثر من 14 ألف حركة طائرات.

الحصاد الأسبوعي للتضامن.. تسليم مشروعات متناهية الصغر ومساعدات شهرية عاجلة لأسر صيادين
أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 28 إبريل حتى 4 مايو 2023، ونستعرض أبرزها…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

رئيس الإنجيلية يختتم جولة الحوار العربي ببيروت بمشاركة عدد من قادة الفكر
اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فعاليات جولة الحوار العربي لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، تحت عنوان "مجتمع المخاطر والتضامن الإنساني العربي

حصاد القوى العاملة في 7 أيام.. توجيه 10 قرارات رئاسية للوزارة لتنفيذها
أصدرت وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة "إنفوجراف" بشأن حصادها خلال الـ7 أيام الماضية، بدأ الأسبوع باحتفالية لعيد العمال نظمتها "الوزارة"، وتحدث فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي

وزارة الإنتاج الحربي تشارك بمعرض البناء والتشييد السادس 2023
أعلنت وزارة الإنتاج الحربي مشاركتها في معرض البناء والتشييد السادس 2023 و المقام بأرض المعارض بالتجمع الخامس في الفترة من 6-8 مايو من الشهر الجاري ، حيث صرح المستشار الإعلامي و المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر بأن قطاع التسويق.

اخبار مصر مترو جامعة القاهرة جامعة القاهرة الخط الثاني إعادة تشغيل محطة مترو جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي بالسوبر

إغماء ورعب وخناقة وزفة.. 4 مشاهد في كأس السوبر أثارت الجماهير

كهربا لعنتنا الأبدية.. عمرو أديب ساخرا: هو جمهور الزمالك كان هيقعد فين؟!

عاجل| بينها مواجهة الأهلي.. حرمان الترجي التونسي 4 مباريات من الجمهور

بعد محضر السرقة .. فيديو صادم لـ زوجة حسن شاكوش | شاهد

ترشيحاتنا

أمريكا .. انخفاض غير مسبوق في معدل البطالة

كيف يكون الأدب مع الرسول بعد وفاته؟.. علي جمعة يوضح

للباحثين عن الدفع الرباعي .. سعر تويوتا فورتشنر 2023 بمصر

الغيها فورا.. 200 تطبيق لأندرويد وآيفون تسرق بياناتك المصرفية.. القائمة الكاملة

عمرو أديب يسخر من مباراة الأهلي وبيراميدز.. تحذير عاجل من الأرصاد.. حقيقة اعتزال عبلة كامل| توك شو

القهوة بالملح .. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تقبيلها على الخد.. شيرين وحسام حبيب يثيران الجدل عقب أزمتهما الاخيرة|شاهد

بألوان صيفية.. أنغام تخطف الأنظار في حفل روائع الموجي

إغماء ورعب وخناقة وزفة.. 4 مشاهد في كأس السوبر أثارت الجماهير

طريقة عجة البطاطس المبشورة بالبيض

فيديو

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ