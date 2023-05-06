أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. إعادة تشغيل محطة مترو جامعة القاهرة

أخبار مصر.. أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن إعادة تشغيل محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني للمترو بشكل طبيعي بدءا من صباح السبت 6 مايو 2023.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



إعادة تشغيل محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن إعادة تشغيل محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني للمترو بشكل طبيعي بدءا من صباح غد السبت 6 مايو 2023 بعد القيام باستكمال أعمال تنفيذ كوبري أعلى مبنى محطة مترو جامعة القاهرة ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.

نيابة عن الرئيس.. مدبولي يشارك في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكًا للمملكة المتحدة.

المركزية للإرشاد الزراعي تتابع حصاد القمح وتستعد للمحاصيل الصيفية

أكد دكتور حاتم الحمادي رئيس الإدارة المركزية للإرشاد بوزارة الزراعة، أنه تتم متابعة حصاد القمح والتوريد، وكذلك حصاد الحقول الإرشادية غير مسبوقة

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



إجازة رسمية مدفوعة الأجر | قرارات وأنشطة الحكومة في 7 أيام

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 29 أبريل حتى 5 مايو2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

شروط استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه.. اعرف الفئات المستهدفة

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة شروط استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه والتى تتضمن عدد من الفئات المستحقة للمعاش وهم الأرملة، والزوج، والأبناء، البنات والوالدين، والإخوة والأخوات وذلك وفق قانون التأمينات.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الغردقة أعلى تسجيل.. نشاط ملحوظ في حركة الركاب بالمطارات المصرية خلال أبريل| بالأرقام

أعلنت الشركة المصرية للمطارات التابعة لوزارة الطيران المدني، إجمالي نشاط الحركة الجوية بأهم المطارات المصرية الداخلية، خلال شهر أبريل 2023، والتي حققت قرابة إجمالي عدد 2 مليون راكب، وإجمالي أكثر من 14 ألف حركة طائرات.

الحصاد الأسبوعي للتضامن.. تسليم مشروعات متناهية الصغر ومساعدات شهرية عاجلة لأسر صيادين

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 28 إبريل حتى 4 مايو 2023، ونستعرض أبرزها…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



رئيس الإنجيلية يختتم جولة الحوار العربي ببيروت بمشاركة عدد من قادة الفكر

اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فعاليات جولة الحوار العربي لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، تحت عنوان "مجتمع المخاطر والتضامن الإنساني العربي

حصاد القوى العاملة في 7 أيام.. توجيه 10 قرارات رئاسية للوزارة لتنفيذها

أصدرت وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة "إنفوجراف" بشأن حصادها خلال الـ7 أيام الماضية، بدأ الأسبوع باحتفالية لعيد العمال نظمتها "الوزارة"، وتحدث فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي

وزارة الإنتاج الحربي تشارك بمعرض البناء والتشييد السادس 2023

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي مشاركتها في معرض البناء والتشييد السادس 2023 و المقام بأرض المعارض بالتجمع الخامس في الفترة من 6-8 مايو من الشهر الجاري ، حيث صرح المستشار الإعلامي و المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر بأن قطاع التسويق.